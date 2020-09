Nueva Protesta en COBAT 13; ahora piden destitución de Directora

*Los amenaza con quitarlos de la Beca “Benito Juárez”

Por: José Juan Tomas.

Altamira, Tamaulipas.– Por tercera ocasión padres de familia del COBAT 13 de Villa Cuauhtémoc extensión Altamira, se manifestaron a las afueras del plantel exigiendo la destitución de la directora por la abuso de autoridad así como también los presuntos malos manejos de recursos de la mal llamadas cuotas escolares.

Por lo que mencionaron que la directora del plantel ha estado obligando a pagar las cuotas escolares a los padres de familia al inscribir a los alumnos por lo que los amenazan que si no pagan les quitaran su beca Benito Juárez.

“La directora está cobrando demasiado caro las cuota escolares y obliga a los padres de familia los amenazan que si no pagan las cuotas voluntarias se les dará de baja a los estudiantes lo cual provocará que no podrían tener acceso a las becas Benito Juárez,

Además… “siempre hemos pagado y no hemos visto mejoras en la institución cosa que no sucedía con el anterior director Feliciano, ya qué le tocó puertas en el municipio, en el estado para que el plantel fuera edificado para el futuro de los estudiantes”. Cito uno de los padres de familia.

Quien refirió que no se oponen a pagar pero si piden que se les otorgue una prórroga, para poder ajuntar el pago y pagar ya que no pueden pagar todo de una sólo exhibición. Ya que ante la situación de la pandemia de covid-19, no tienen trabajo.