Omite opinión alcalde de Madero sobre caso Camargo.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, prefirió omitir cualquier opinión en torno al caso de la investigación que se realiza por parte de las autoridades estatales del homicidio ocurrido en días pasados en la ciudad de Camargo, Tamaulipas.

Expuso que no tenía nada que opinar de la indagatoria, ni del hecho que 12 elementos estatales estén involucrados.

«No opino, yo soy muy respetuoso del gobierno del estado, del gobernador, de todos los funcionarios, yo no me meto en el gobierno del estado, el municipio no se mete en el gobierno del estado, yo únicamente opino de Ciudad Madero no me meto en esos temas».

Por otra parte, aseguró que en playa Miramar se tienen filtros y vigilancia permanente y un límite de entrada, aunque por la temporada no existe mucha afluencia, a pesar de ello se llevará a cabo acciones de reforzamiento de los filtros sanitarios