Ordena Chucho reapertura de los espacios públicos

*Pese a que ya Tampico pasó a la fase dos, el gobierno municipal seguirá aplicando las medidas sanitarias como si estuviera en fase uno

María de Jesús Cortez

El alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah, ordenó la reapertura paulatina de los espacios públicos y turísticos luego de que Sector Salud declaró la ciudad en fase dos.

Sin embargo, la primera autoridad porteña dejó en claro que ellos como municipio seguirán trabajando como si estuvieran en fase uno por lo que reforzarán los filtros sanitarios y evitarán aglomeraciones para que no haya rebrotes de COVID-19.

El personal asignado retiró ya el acordonamiento colocado en la plaza de La Libertad y así lo irán haciendo con el resto de plazas y sitios públicos.

Chucho Nader dijo que exhortan a la gente para que siga con el uso del cubrebocas, guarde la sana distancia, se lave de manera constante las manos y el uso del gel antibacterial.

El alcalde calificó de buena medida la impuesta por la Secretaría de Salud de pasar a la fase dos pues señala que se podrá reactivar la economía.

“Se van a abrir las plazas porque son zonas turísticas, se van abrir paulatinamente, con filtros, con restricciones, pero se van a abrir a partir de hoy, una parte se va a abrir hoy, otra mañana, otra el lunes, poco a poquito para que no cause aglomeraciones ni que se relajen las medidas sanitarias porque seguimos con el problema y podría haber un rebrote si no concientizamos a la gente”, recalcó la primera autoridad porteña.

Lo que sí advirtió es que si la apertura se da de manera desordenada y con aglomeraciones en espacios públicos, se pudieran tener causas adversas y se tendría que volver a la fase I como ha sucedido en países como España y Francia en donde aflojaron mucho las medidas sanitarias.

“Y si somos disciplinados podemos ir avanzando en las fases poco a poquito en las fases para que esa curva se empiece a aplanar y que se vea que Tampico somos gente disciplinada y sobre todo evitar que más personas se sigan contagiando”, concluyó.

Por último informó que la ocupación hospitalaria fluctúa entre un 25 y 30% por eso los salones de eventos pueden abrir con un 30 o 40 % de su capacidad de ocupación, pero pidió que sea un 30 o 35 % para que haya mayor seguridad, distanciamiento.