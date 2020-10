Otra de la CFE: ignoran peticiones de los vecinos de la López Portillo

*Cables de la luz chocan con ramas de árboles y no van a podarlas; les piden cambio de transformador obsoleto y los ignoran. Son buenos para cobrar pero no para responder ante daños, dice el regidor Alberto Sánchez Neri

María de Jesús Cortez

Vecinos de la colonia José López Portillo temen ser víctimas de una desgracia y todo por la negligencia de la Comisión Federal de Electricidad así como del CBTA 12, instancias ante las que han pedido que poden los árboles que rozan con cables de luz y que ante algún «norte» podrían derribarse perjudicándolos a ellos, sin que hasta el momento hayan actuado.

Fue el regidor independiente, Alberto Sánchez Neri quien en entrevista dijo que en días pasados se reunió con más de 30 vecinos de ese sector quienes están preocupados ante esa situación y de la que dicen no son los únicos afectados sino que hay muchos más.

«Fuimos en días pasados a hacer un recorrido a ese sector. Los vecinos están muy molestos y con justa razón con el tema de CFE así como con una escuela, el Cbta 12 que tiene vegetaciones extensas, árboles muy grandes y lo que hacen es que con poco de viento que hay topan con cables de luz y automáticamente ese sector se queda sin energía eléctrica», explicó.

El edil agregó que le piden los vecinos apoyo para que, por un lado, Servicios Públicos pode esos árboles para que esas ramas no choquen con los cables porque se esperan «nortes» y esos «nortes», dijo, van a causar problemas a ese sector ya que dicen que al hacer contacto las ramas con los cables se quedan sin luz y permanecen así hasta dos o tres días.

«Lo que más les molesta es que esos altibajos repercute en sus electrodomésticos y la CFE no se hace responsable del pago pues culpan a los árboles», aseveró Sánchez Neri.

Comentan los vecinos que han ido a la escuela pero no hay respuesta por lo que el regidor dijo que pedirá a la Secretaría de Educación que hable con el director para que con apoyo de Servicios Públicos se poden esas ramas.

«También me hacen saber de un transformador que ya está obsoleto por cuanto hace a la cantidad de energía que se requiere en ese sector, seguido se quedan sin luz porque es mucha la demanda y ese transformador ya no es suficiente y CFE no les ha hecho caso, vamos a pedirle a la diputada federal Olga Sosa que atienda ese llamado y presione a CFE porque luego los empleados de esa compañía de luz se ponen muy especiales, son buenos para cobrar y malos para responder», finalizó el regidor.