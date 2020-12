Perdió Tamaulipas 3 mil 700 mdp

a causa del Coronavirus: Turismo*Más de cinco mil empleos perdidos aunque ya se comienza a ver una ligera recuperación. De la derrama económica que ya no llegó a la entidad este año, un 45% corresponde a la zona conurbada

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- A causa de la pandemia por Covid-19, Tamaulipas registra una pérdida de al menos 3 mil 700 millones de pesos que ya no llegaron en el 2020 a esta entidad así como 5 mil 700 empleos menos en el sector de hospedaje, alimentos, bebidas y recreación, lo anterior derivado de que el turismo fue uno de los rubros más afectados por este problema sanitario. De esos 3 mil 700 millones de pesos un 45% corresponden a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, reveló tales cifras al señalar que al llevar a la movilidad cero a toda la gente no se puede llevar a cabo el turismo.

«Tenemos ya una pérdida acumulada, comparada con el dato de 2019, de 3 mil 700 millones de pesos que ya no llegaron en el 2020, en comparación con la misma actividad hasta octubre», señaló.

En hospedaje, Olivera Rocha dijo que han perdido 2.2 millones de cuartos noche ocupados que tuvieron en 2019 y que ya no se dieron este año por el impacto del cierre por más de dos meses de hoteles.

«La buena noticia es que esa distancia que había entre la derrama económica de 2019 y 2020 como se ha ido dando en impacto mayor se ha ido acortando cada vez más a casi llegar a datos de 2019, mes a mes, esto es venimos recuperando derrama económica mes a mes ya logrando prácticamente un 40 por ciento de ocupación», enfatizó.

De los empleos perdidos, el funcionario estatal dijo que de acuerdo a cifras que proporciona el IMSS, ya en octubre se reportan 153 nuevos empleos positivos esto es, empieza ya a darse una curva de recuperación toda vez que, recalcó, la actividad económica turística empieza a reactivarse ya con la apertura de restaurantes al 50 por ciento, playas, y con el permiso a hoteles de abrirse hasta el 75 por ciento de su capacidad.

Cabe destacar que en Tamaulipas hay 700 hoteles y 27 mil habitaciones, en cifras redondeadas.