Pide Món Marón a diputados federales votar contra recorte para Tamaulipas

María de Jesús Cortez

Luego de que se dio a conocer que habrá un recorte de la Federación hacia el presupuesto que dará a Tamaulipas para el 2021, el diputado local Edmundo Marón pidió a sus homólogos federales tamaulipecos que defiendan a su entidad para que no llegue menos recurso.

“Hemos visto que la Federación ha estado recortando año con año presupuesto estatal y para el 2021 se prevé que nos recorten más de 4 mil millones de pesos, estamos hablando que es un porcentaje muy alto del recurso que tenemos, en esta disminución entran temas como seguridad, salud e infraestructura, subsidios y becas”, indicó.

Al advertir que ese recorte emproblemaría al Estado, Edmundo Marón aseveró: “Quiero hacer un llamado a todos los diputados federales de todos los partidos, para que alcen la voz y defiendan a Tamaulipas y que desde México levanten la mano para que lleguen más recursos”.

Manifestó que Tamaulipas es el segundo estado que más aporta recursos a la Federación y a cambio recibe muy poco.

«Lo que estamos haciendo los tamaulipecos es que estamos subsidiando a otros estados del suroeste del país y esto sin duda nos trae cosas que perjudican al bienestar de los tamaulipecos y a la sociedad en general, creo que es importantísimo que los diputados federales alcen la voz, y si ven en su momento que no se cambia el presupuesto voten en contra, por no estar de acuerdo en que nos den menos y que de esta manera no traicionen al pueblo tamaulipeco que les dio su confianza”, finalizó.