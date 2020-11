Por baja afluencia solo tres secciones de playa están abiertas.

Cd. Madero, Tamaulipas.– Solo tres secciones de las 8 en las que está dividida la playa Miramar se encuentran abiertos, debido a que no existe mucha afluencia de gente en la playa.

Edgar Ávalos Domínguez, director de educación en Madero y coordinador de los filtros, expuso que se tienen de manera diaria entre 200 y 300 personas en playa, por ello es que tomaron está medida.

Indicó que de lunes a jueves tienen estos tres accesos y a partir del viernes se abren los 5 restantes, pues se tiene mayor afluencia.

«Tenemos solamente 3 filtros de acceso a playa la ciudadanía ha entendido que no nos tenemos que relajar eso es lo que nuestro presidente municipal nos ha estado diciendo siempre que tenemos que seguir cuidándonos y afortunadamente no hemos tenido tanta afluencia de visitantes a playa y qué bueno, porque hemos podido controlar esa situación esperemos que así continúe y solamente tenemos tres filtros abiertos y no tenemos tantos ingresos entre 200 y 300 personas».

Mencionó que se tiene capacidad de 10 mil asistentes a la playa, pero se ha tenido únicamente 5 mil en un domingo.

Añadió que solo han tenido incidentes menores, pues se han atascado los coches, y Protección civil les ayuda a sacarlos, ya que se han detectado a muy pocas personas que han querido ingresar bebidas alcohólicas, lo que les pedimos es que se retiren que retiren el alcohol.