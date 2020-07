Proponen que diputados locales y federales donen la mitad de su sueldo a desempleados

*Comerciantes de los mercados temporales dicen que hasta ahorita ningún legislador ha desquitado su sueldo

María de Jesús Cortez

Comerciantes de alimentos de los mercados temporales piden a diputados locales que en lugar de pugnar porque multen a los ciudadanos por no usar cubrebocas, gestionen apoyos a quienes han perdido su trabajo a causa de la pandemia por Covid-19.

Además, proponen que tanto los legisladores locales como los federales donen la mitad de su sueldo para apoyar a quienes han perdido su empleo y así no tengan que salir de casa.

Misael Garrido Amador, concesionario en el mercado Gastronómico, criticó que algunos legisladores estén pensando en perjudicar más que ayudar al pueblo.

«Vemos que los señores diputados insisten en querer sancionar a la gente que ande en la calle y no use cubrebocas. Es correcto que la gente ande en la calle pero que lo traiga pero no que los quieran sancionar», recalcó.

Dijo que esos diputados que nada más son electoreros y comen de un dinero que no les cuesta porque es del pueblo deberían bajar recursos del Estado o gobierno federal para esa gente que no trabaja y esa gente que tiene que salir por necesidad no porque quieran.

«Si ellos buscaran el recurso les aseguro que no habría tanta gente en la calle, además, deberían donar el 50 por ciento de su sueldo para toda esa gente porque ellos no lo desquitan no se ha visto que hagan algo para el pueblo», recalcó el concesionario.

Garrido Amador dijo que hace falta que los diputados busquen la manera de bajar recursos para que la gente no ande en la calle.

«Las autoridades hasta ahorita no han bajado recurso, aquí somos 600 comerciantes mil 800 familias y no les han bajado ni un peso», aseveró.

Recordó el entrevistado que hasta ahorita sólo del municipio se ha erogado dinero para beneficio de los boleros pero apoyo económico del Estado no «o el encargado de darlo no se ha dado una vuelta con los comerciantes sea tianguistas oferentes o comerciantes de los mercados municipales», concluyó.