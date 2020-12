Pruebas rápidas COVID en negocios no están reguladas: Salud.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La venta de supuestas pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en establecimientos comerciales es algo que no está regulado por COEPRIS.

El director del centro de salud de Madero, Juan Jesús Mena Méndez, dijo que se han enterado de esta situación, pero solamente son determinados laboratorios autorizados por COEPRIS, quienes pueden aplicar está prueba y está avalada.

Mencionó que desconoce de dónde proviene, dichas pruebas rápidas, pero hizo el llamado a la población para que no se dejen engañar, ya que estás pueden ser un fraude y no dar un resultado correcto.

Indicó que esta misma situación es la que ocurre con sitios donde se argumenta pueden tener la vacuna contra el coronavirus, lo cual es falso, pues en México aún no se tiene, ya que se estima que se cuente con ella a partir de Marzo de 2021.

“Obviamente esta vacuna que están ofertando unas empresas creo de particulares o no particulares, no son fidedignas, no están regularizadas, tiene que regularizarlo personal de la Coepris primero para sacar al mercado esa vacuna”.

Sobre lo que puede ser un engaño de la supuesta vacuna contra el COVID, Mena Méndez añadió que no pasaría nada más allá de una reacción anafiláctica, pues seguramente se trata de agua destilada lo que se les aplicaría.