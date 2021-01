Raúl Ibarra Silva: MORENA VA: “Vamos a hacer la diferencia”

*Su grupo lo impulsa a candidato a diputado local zona norte distrito 21 o a una regiduría municipal *A raíz de tierra con los principios de Morena *Este joven valor merece ser tomado en cuenta

Por María Ester Rodríguez Tovar

Raúl Ibarra Silva es un joven que basa su capacidad individual que intenta construir, aportar, y hacer la diferencia, por lo que trabaja incansablemente en aplicar y practicar los principios de Morena que son no mentir, no robar, no traicionar.

Por lo que en su comité en la colonia Solidaridad voluntad y trabajo, ha promovido los cursos de operación política, y también ha circulado el periódico de regeneración nacional.

A fin de que los habitantes sepan de los avances de la 4 T que a nivel presidente de México encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador, la respuesta favorable que ha tenido el joven valor de la política de Morena.

Por lo que ha sido el incremento considerable, de miembros activos hacia este partido político, dentro de la lógica individual y partidista el joven valor político, es impulsado por el grupo para que sea candidato:

Mientras que a la diputación local zona norte Tampico, o bien a una regiduría municipal, esto con el fin de que la colonia Solidaridad voluntad y trabajo tenga un representante, que sea de allí mismo, para que se mejore la colonia abandonada desde siempre por las autoridades municipales.

Químico de profesión, Raúl Ibarra Silva el “Rulo” como es ampliamente conocido en la Borreguera, es un convencido que con la participación ciudadana, se va lograr el cambio verdadero.

La nueva generación de políticos, de Morena considera que deben ser practicantes de la humildad, la honestidad, respetuosa y Solidaria, para crear una auténtica democracia, participativa, para hacer contrapeso, a la impunidad, y al abusó del poder, con el principal objetivo de construir una sociedad libré, justa, Solidaria y fraterna, también destacó que están en contra de toda imposición, que pretenda robar, la libre, voluntad de los mexicanos.