Reabrirán este fin de semana playa Miramar y playa Tesoro

*Los paseantes deberán atender el protocolo sanitario para que puedan convivir en estos paseos turísticos pero dentro de la nueva normalidad

María de Jesús Cortez

Para este fin de semana reaperturarán las playas Miramar de Ciudad Madero y Tesoro de Altamira y lo harán bajo las reglas que marcan la nueva normalidad. Los paseantes que quieran ingresar deberán reservar con la debida atención el espacio pues el cupo será limitado a 8 mil personas diariamente. Para ello gobierno del Estado proporcionó una aplicación, la «CompraTam» a través de la cual podrá el ciudadano hacer la solicitud.

Fue el secretario de Turismo en Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha quien en rueda de prensa realizada en esta ciudad dio a conocer los pormenores sobre la forma en que van a trabajar con estos sitios turísticos.

«Vamos a tener filtros, controles, accesos, no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, no podrán hacer fogatas, no carnes asadas, no juegos de conjunto, la intención es disfrutar de la playa en grupos menores a seis personas para guardar la sana distancia y se dividirá en ocho tramos la playa para coordinar grupos distribuidos de manera equitativa para que mantengan la sana distancia», recalcó el funcionario estatal.

Olivera Rocha dijo que están coordinándose con la Policía Estatal Acreditable, la Coepris, Protección Civil estatal, Protección Civil municipal y el equipo del ayuntamiento, todos coordinados con Turismo y Salud para que la gente ya pueda disfrutar de la playa», finalizó