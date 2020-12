Recorte de horario y ambulantaje tumban ventas a comercio formal

*Socios de la ARCIM piden al gobierno les amplíen el horario cuando menos los últimos días del año y que ejerzan control sobre los vendedores informales

María de Jesús Cortez

El recorte de horario a causa de que persiste la pandemia por Coronavirus y el ambulantaje han desplomado las ventas al comercio formalmente establecido que cifraba sus esperanzas para recuperarse en este mes de diciembre con las ventas navideñas, por eso piden a las autoridades que hagan una excepción y cuando menos estos últimos días del año les amplíen un poco el horario de trabajo para recuperarse de las afectaciones que han sufrido todo el año por el problema sanitario y sobre todo que controlen la venta informal.

María Dolores Martínez Cañez, presidenta de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos, Arcim, dijo en entrevista que ese es el principal problema que actualmente tienen los 200 socios agremiados al organismo, mismos que reclaman apoyo a las autoridades.

Dijo que cierto es que ha habido movimiento comercial pero hizo ver que no como ellos lo necesitan pues explica que en las tardes cuando la gente sale de trabajar a las 5 quiere hacer sus compras pero ya no pueden porque los negocios tienen que cerrar a las 6 y entonces no hay margen para vender.

Esa situación hace que los negocios tengan muy bajas ventas cuando los comerciantes tenían la esperanza de que este mes pudieran levantarse un poquito, sobre todo por la caída que sufrieron todo el año a causa del Covid-19.

Si a lo anterior le suman la presencia excesiva de vendedores ambulantes, agrava el problema pues los comerciantes formales tienen gastos qué cumplir como el pago de impuestos, pago de agua, luz, salarios, gasto que no tienen los informales.

María Dolores Martínez hizo ver que cifran sus esperanzas en que el gobierno amplíe el horario que saben ya está estipulado en el Periódico Oficial y que así deben permanecer hasta enero, pero piden a las autoridades de Salud que hagan una excepción tan sólo por estos últimos días del año y además que controlen el comercio informal.