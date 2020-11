Reporta DIF Tampico casos de intento de suicidio en jovencitos por depresión

*Se está dando más en estudiantes de secundaria en donde el confinamiento en sus hogares aumenta las discusiones con sus padres

María de Jesús Cortez

Al menos tres escuelas de la localidad han pedido apoyo al Sistema DIF local para que brinden material que ayude a algunos alumnos a superar problemas de depresión y hasta intento de suicidio, casos que han visto sobre todo en estudiantes de nivel secundaria ello derivado del confinamiento que viven en sus casas y que propicia el aumento de discusiones entre padres e hijos siendo estos últimos quienes entran en depresión y comienza a rondar en sus mentes las ideas suicidas.

Fue la presidenta del voluntariado, la señora Aida Feres de Nader quien reveló lo anterior al comentar que les han llegado los reportes de varias escuelas que les señalan intentos de suicidio en algunos jovencitos.

«Nosotros apoyamos con el programa denominado «Transformando Corazones». Les enviamos videos que ayudan a la formación integral de ellos y de los papás para que reciban tips de la parte más importante que es el núcleo familiar», indicó.

Dijo que como actualmente no van a la escuela por la pandemia, los jóvenes están todo el tiempo en casa y eso hace que aumenten las discusiones entre padres e hijos.

«Los jovencitos se cohíben y se deprimen por eso les enviamos el material a las escuelas y ellos lo replican a los padres y alumnos, los meten en Classroom para apoyarlos y que mejoren su calidad de vida», aseveró.

Reveló que hasta el momento entre dos y tres escuelas han externado esta problemática pero resaltó que además el DIF trabaja con otros planteles educativos a quienes les envían ese tipo de material para fortalecer los valores humanos y la relación entre padres e hijos.

AUMENTA DEMANDA DE SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO POR LA FALTA DE RECURSO A INSTITUCIONES DE SALUD

Por otra parte, Feres de Nader dio a conocer que en el DIF ha aumentado la demanda por el servicio médico y entrega gratuita de medicina derivado de que han disminuido los apoyos en Salud.

«Las personas van y nos piden apoyo para quimioterapias, exámenes de laboratorio para tratamientos y para encefalogramas y otros estudios, son cosas que antes DIF no apoyaba, no había recursos pero no podemos decir no ante tanta necesidad por eso estamos incansablemente trabajando y buscando recursos para seguir apoyando a esta parte de la población porque no hay apoyo en otras sinstituciones públicas y vienen con nosotros a pedir ese apoyo», recalcó.

La presidenta del DIF dijo que su papel es no dejar a nadie sin apoyo y cuando el costo es muy alto tratan de buscar descuento y apoyar con una parte y la mínima dejársela a ellos para que compartido se pueda hacer más.

Por semana dijo que reciben entre 40 y 50 personas, de hecho comenta que todos los días aún no abren y ya hay fila de la gente esperando para pedir apoyo médico de diferente índole.

Por fortunal Feres de Nader dijo que cuentan con dos doctores y una joven que hace su servicio social y con ellos pueden darles el servicio a todos los que llegan. De Covid dijo que van pero los envían a la Jurisdicción Sanitaria II y los apoyan con medicina.

Por desgracia en noviembre se registraron 18 fallecimientos por Coronavirus, presentándose de dos o tres decesos diarios por lo que reiteró el llamado a cuidarse y mantener las medidas sanitarias, sobre todo no hacer reuniones y si van a hacer visitas a sus papás o abuelos sean rápidas pero de preferencia mejor los llamen de manera constante por teléfono para que los adultos mayores no se depriman.

Al final de la entrevista la presidenta del DIF dijo que a partir de marzo, desde que inició la contingencia, todos los servicios del DIF son gratuitos «no cobramos consulta ni medicina para ayudar a la economía de la familia porque además hay quienes no tienen trabajo».