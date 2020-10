Servir a los que menos tienen es mi vocación: Iris Agundis#FuerzaFUC.

*Me duele ver a las mujeres que lloran porque no tienen una oportunidad de empleo, a niños descalzos o a adultos mayores que padecen enfermedades y no reciben la atención adecuada, duele también que los hombres tengan que irse a buscar el sueño americano por falta de oportunidades de empleo. #EsAhoraYYa

Por MARCELINO GARCIA Contreras.

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Iris Agundis Salas, se describe como una mujer de trabajo y compromisos, ella es la dirigente juvenil del Frente Unido de Colonias, y remarca que, su misión: “es servir a los que menos tienen”, porque es la vocación que me inculcaron en el seno de mi familia, por ello siempre que tenga la oportunidad serviré a la sociedad.

#EshoraYYA –dice- de ponerse las pilas de trabajar todos juntos, por que duele que una colonia tenga deficiencia en sus servicios, que familias no tengan luz por 6 o 7 días, que falte el agua y que los servicios muy caros y malos.

#FuerzaFUC, Me duele –señala- ver a las mujeres que lloran porque no tienen una oportunidad de empleo, a niños descalzos o a adultos mayores que padecen enfermedades y no reciben la atención adecuada, duele también que los hombres tengan que irse a buscar el sueño americano por falta de oportunidades de empleo. #EsAhoraYYa.

Por eso nuestra agrupación – confía- trabaja en el foco donde empieza el municipio en las colonias populares en donde todo falta y nadie apoya, por esos es que el Frente Unido de Colonias, está haciendo un llamado a todos los sectores del norte de Ciudad Madero, o más bien a todo el Sur de Tamaulipas, a que se unan a nuestro trabajo en donde todos vamos, donde todos jalamos, que si falta el agua en una colonia, o si no hay luz, vamos todos a reclamar esos servicios, para que le gente conviva mejor cada día.

Iris Agundis Salas declara que su vocación la conduce a servir a los que menos tienen y a defender a los grupos más desprotegidos, buscando siempre mayor calidad de vida y el respeto a los derechos de la gente.

Para finalizar deja muy en claro que el Frente Unido de Colonias le ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta, el de servir a la gente y lo hago con mucho gusto y con mucho entusiasmo y sobre todo con el gran respeto que merece la gente, porque siempre hablamos con la verdad y nunca engañamos, nunca prometemos lo que podemos realizar. #FuerzaFUC #EsAhoraYYa.