“Si abren la playa la gente se desboca y hacen tonterías”: Regidora.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La Playa Miramar no se puede abrir hasta que las autoridades municipales y de salud lleguen a un acuerdo, pues la ciudadanía no entiende y hace tonterías al saber que se abren los espacios públicos y turísticos.

La regidora María Elena Marón Nakid, dijo que la población piensa que al pasar a fase II y tener acceso a diversos puntos pueden hacer lo que quieran, por lo que incluso dejar de usar el cubrebocas.

“Ahorita no se puede, mientras la Coepris, mientras el sector salud y los presidentes municipales no se pongan, no pueden hacerlo tiene que haber las tres autorizaciones, además la gente cree que si abren tantito la playa, creen que es ya vámonos y se desbocan, y hacen demasiadas tonterías no usan cubrebocas no se mantienen separados en distancia sana, entonces por eso la playa todavía no se abre”

Indicó que se debe continuar con las medidas de seguridad, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia, pero lamentablemente mucha gente hace caso omiso, por lo que el cabildo continuará realizando tareas de concientizacion.

Por ello, Marón Nakid, pidió a los comerciantes y la ciudadanía en general, no bajar la guardia pese a estar en fase II, pues existe el riesgo de un rebrote de COVID-19, que podría llevar a la zona sur a una problemática en el tema de salud.