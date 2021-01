«Tocó la suerte que le pegaran a ese banco», Jaime Square Wilbur, coordinador de la Mesa de Seguridad

María de Jesús Cortez

Como un asalto «de oportunidad» calificó este viernes la Mesa de Seguridad de la zona el asalto bancario perpetrado la tarde del jueves a un BanRegio de esta ciudad donde consideran «tocó la suerte» que solitario hampón le «pegara» al banco sin usar arma, sólo una nota en la que le exigía a una cajera el dinero. Se llevó 20 mil pesos

Jaime Square Wilbur, quien coordina la mesa de seguridad en la zona, dijo que la vigilancia a bancos se mantiene.

«De hecho ya llevábamos un año sin asalto, hasta donde sabemos éste fue un asalto solitario y pues bueno, aprovecharon la oportunidad pero si ustedes checan hay todo un operativo con bancos y en cajeros, la vigilancia allí está», señaló

El funcionario insistió en que para ellos fue un hecho aislado y consideran que esto no será una tendencia.

«Para nosotros fue un asalto de oportunidad, nada planeado ni nada, vamos a entender que haya gente especializada no?, De cualquier manera la vigilancia se sigue manteniendo, la Policía estatal la Guardia Nacional, va a seguir el operativo, por desgracia no se puede estar en todas partes», recalcó.

La mesa de seguridad, afirma Square Wilbur, está en contacto con todos los bancos en Tampico, «revisamos los protocolos y están operando los cuerpos de seguridad en conjunto con la PEA».

Sobre las acciones a realizar el entrevistado dijo «Vamos a seguir vigilando pero se están haciendo los operativos porque los operativos ya existen es un programa de hace poco más de año se lleva a cabo». Lamentó que no la Policía no pueda estar en todos lados al mismo tiempo, «las acciones de vigilancia son disuasivas y pues tocó la suerte, un día antes estábamos platicando que no se habían dado asaltos en 2020 no vemos que vaya a haber una tendencia en ello», finalizó.