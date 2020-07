Uso del Cubrebocas: «No nos Gustaría tener que Abordar el Tema en el Congreso y Avalar Multas a Quienes no lo Usen»: Món Marón

*Señala que para autorizarse esta decisión tendría que agudizar el mal sanitario en la entidad y que la pandemia salga de control.

Francisco Herrera

Tras dejar en claro que el Congreso del Estado solo abordaría el tema de posibles sanciones administrativas hacia quienes no porten cubrebocas si la situación epidémica empeora en la entidad, el diputado local Edmundo José Marón Manzur, abundó que la población ya debe «culturizar» la necesidad de portar éste aditamento que previene el contagio del coronavirus, por salud de cada persona y familiar.

El legislador panista por Tampico resaltó que el uso del tapabocas ya se volvió un tema que perdurará por varios meses y que los tamaulipecos ya deben adoptar como un artículo personal y de uso diario.

Explicó que hasta el momento la fracción panista en el Congreso no ha abordado el tema y la posibilidad de avalar multas administrativas en toda aquella persona que no lo use, sin embargo dejó en claro que de persistir el alza en el número de casos y las malas condiciones sanitarias se podría llevar a tribuna.

«Y autorizar que haya multas a quienes no porten el cubrebocas, es un tema que ahí está y que podría ser tomado en cuenta en caso de que exista una mayor complicación sanitaria en la entidad», enfatizó

Marón, subrayó que la posible propuesta tendría que, también, ser evaluada por el gobierno del estado y el comité estatal de salud.

«Para que nosotros la podamos avalar, no es algo que se esté pensando hacer, no nos gustaría llegar a eso, creo que el uso de este aditamento sanitario debe ser más de cultura personal y pensando en la salud del mismo individuo y de la familia», recalcó

Finalmente, dejó en claro que por el momento el Congreso también está exhortando diariamente a los tamaulipecos a que prevengan el padecimiento con la autoprotección , pues la enfermedad existe y hay que prevenirla desde el ámbito personal y familiar», acotó