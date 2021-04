Establece Yahleel compromiso de Impulsar a mujeres neolaredenses

*La candidata a la Alcaldía destaca su experiencia como servidora pública y su capacidad para dar soluciones inmediatas

NUEVO LAREDO, TAM.-La candidata del PAN a la Presidencia Municipal, Yahleel Abdala Carmona, inició su campaña política con una apuesta por el talento de la mujer neolaredense.

En un evento con más de 300 mujeres que cumplió todas las medidas sanitarias, destacó la importancia de la participación de la mujer en todos los sectores productivos y ahora, en la política.

La candidata blanquiazul afirmó que son las mujeres parte importante de sus políticas públicas y es por ello, que se enfocará en su primer año de trabajo, en obras en beneficio de las féminas trabajadoras y productivas.

“Mi trabajo me avala y me respalda, a diferencia de otros proyectos, yo no me cuelgo de nadie, porque así no les voy a servir…Sé que tengo la capacidad, la experiencia, el compromiso, el corazón, el amor, la pasión, pueden hacer el comparativo en las demás candidatas, ninguna tiene la experiencia de una servidora, pero la experiencia buena, la experiencia que sí da resultados”, aseguró Abdala Carmona.

Enumeró a las asistentes proyectos importantes como:

1.- Un 50 por ciento de los puestos más importantes los desempeñarán mujeres.

2.- Créditos a la palabra para todas las emprendedoras que quieran iniciar un negocio.

3.- Tres guarderías municipales y una dará servicio las 24 horas.

4.- Apoyos económicos directos para quienes se quedaron sin empleo y negocios que cerraron a causa de la pandemia.

5.- Aplicación digital “botón morado” para mujeres que sufran de algún tipo de violencia, lo activen desde su teléfono celular y reciban ayuda en emergencias.

6.- En su primer año realizará 246 obras públicas en colonias que lo necesiten.

“Les voy a responder con creces a lo mucho que me ha dado esta ciudad, para eso las necesito a todas, la filosofía es tú y YA, porque no se necesita nada más para lograr ese avance; es tú y YA para lograr esa diferencia; es tú y YA porque debe ser el centro de cualquier gobierno, los ciudadanos. Los ciudadanos son los que mandan”, concluyó la candidata entre aplausos y porras.