“Estoy lista para ser la candidata a la alcaldía por MC”: Sonia Hernández Rivera

*Espero y acatare las decisiones de las autoridades en cuanto a las impugnaciones de violación a mis derechos políticos.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

“Estoy lista para ser la candidata a la alcaldía de Ciudad Madero. Soy una mujer preparada para gobernar y responderle a la ciudadanía” dice Sonia Hernández Rivera, quien participó en una rueda de prensa donde se dio a conocer que en 10 días a partir de la notificación la comisión del CEN de Movimiento Ciudadano decidirá si remueve a los candidatos a las alcaldías de Tampico, Madero y Altamira.

Hernández Rivera se define como militante “pura” de Movimiento Ciudadano en Ciudad madero, donde ha sido representante ante las autoridades electorales, y donde milita desde hace 8 años, en relación a la Comisión Operativa Municipal asegura que al único que reconoce como tal, es a Carlos Guerra Ahumada.

De Mauro Reyes Cobos dice que no conoce ni siquiera a las militantes del partido Naranja, pero luego asegura, que la presenta candidata a la alcaldía una tal Iris Agundis, no es militante de Movimiento Ciudadano y que ella es una candidata propuesta por Carlos Guerra Ahumada, que le fue “robada” por Gustavo Cárdenas y Mauro Reyes. Por personas como esas la gente deja de confiar en los políticos, porque están hartos de que no cumplan con sus promesas. En campaña son una cosa y a la hora de gobernar son otra.

Por el momento estoy en espera de la resolución de la impugnación de violación a mis derechos politos, seré paciente y esperare la resolución, sin embargo me preparo para ser la candidata a la alcaldía de Ciudad Madero, por mi partido Movimiento Ciudadano.

Para finalizar aseguró que aunque Mauro Reyes desconozca la posible anulación de la candidata a la alcaldía, la última palabra se dará en 10 días de que se recibió la notificación de ello se encargaran las autoridades del partido y electorales.

Esperare y creo que las autoridades darán el fallo a mi favor por ello, me estoy preparando para ser la candidata a la alcaldía de Ciudad Madero del partido Movimiento Ciudadano.,

