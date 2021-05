Fallas en suministro de agua retrasarán el regreso a clases

Ciudad Victoria, 30 de mayo.-La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Copitzi Hernández García, señaló que la falta de agua en los planteles escolares de Tamaulipas, pone en duda el regreso a clases presenciales

Señaló que luego de que 11 escuelas de las zonas rurales del Estado regresarán a clases esta semana, la mayoría de las escuelas no tienen agua, ni recursos para equiparse con tinacos y bombas.

Además después de un año de no habitarse, las escuelas enfrentan deterioro y algunas han sufrido robos, “se ve lejano un retorno total ya que no hay condiciones idóneas, hay escuelas que ahorita no tienen agua, que han sido saqueadas, que les han robado el cableado, que no tienen luz porque tienen más de un año solas”.

Hernández García argumentó que todo dependerá de la evolución y los casos de COVID-19 en la entidad, así como el avance de las etapas de vacunación”.

Señaló que además se necesita una inyección de recursos estatales y federales para poner las escuelas en condiciones “porque hoy la situación económica de la sociedad en general no está como para que los padres de familia tengan que solventar todos los gastos”.

Sostuvo que en el programa piloto de regreso a clases presenciales, así como en un futuro, se deberán de garantizar las condiciones idóneas en higiene, salud y seguridad para alumnos y profesores.