FALLIDA ESTRATEGIA DE MARIO DELGADO EN MATAMOROS…!

*PORQUE MORENA NO REPUNTA HAY PREOCUPACIÓN…!

Por Guadalupe E. González

PORQUE MORENA NO REPUNTA HAY PREOCUPACIÓN…!MARIO DELGADO Carrillo, Líder Nacional de Morena, ayer viernes en Matamoros, tuvo un día muy ajetreado. Primero porque llegó tarde a la rueda de prensa y haber arribado por la puerta de atrás del hotel “como todo un vil delincuente”, por el fundado temor a que, “los mismos Morenos, los traten con la punta del píe”, como le sucedió allá en Colima, donde lo inconformes militantes de Morena, “los recibieron a punta de huevazos”.

LA ESCURRIDIZA “llegada del sátrapa” de Mario Delgado Carrillo, fue para eludir a fundadores, militantes y simpatizantes de Morena y a medios comunicación (no afines a su partido, él así los llama) porque son reporteros que, “los cuestionan con crudeza, es decir al grano” y eso naturalmente, “al finito” líder nacional de Morena, no le parece sensato, ni razonable.

EL NEFASTO de Mario Delegado Carrillo, llegó acompañado por varios candidatos aspirantes a espacios públicos, entre ellos, Adriana Lozano Rodríguez, quien busca la reelección, a pesar de haber hecho un deprimente papel como Diputada Federal, (la misma gente lo dice), también estuvo en la mesa Héctor Joel Villegas “El Calabazo” quien como Diputado Federal, jamás atendió a la gente de Río Bravo, no regresando a Matamoros, ni Valle Hermoso, y menos a San Fernando Méndez y Burgos y hoy este “sin pena ni gloria”, busca ser alcalde en Río Bravo, sin olvidar a los Candidatos a Diputados Local por Valle hermoso Eliphalet Gómez y Federal por el III Distrito Lic. Tomás Gloria Requena, contándose también con la presencia de la Diputada Local de Morena Leticia Sánchez Guillermo, a quien se veía callada, pero “andaba bien caldeada” con el corruptazo dirigente de Morena en México.

“ERES UN TRAIDOR LE SORRAJA DIPUTADA-MORENA A MARIO DELGADO”

X.-A DIPUTADOS LOCALES “NOS TRATA PEOR QUE UN PERRO”: LETICIA

INDIGNADA por la indiferencia y el vale-madrismo, con el que Mario Delgado Carrillo, trata a los Diputados Locales de Morena, la legisladora Leticia Sánchez Guillermo, ayer en Matamoros, con gran valor moral, “acusó de traidor” al dirigente nacional de este partido político, porque dijo que a Mario, “no le importamos los diputados de los estados”, porque “nos trata peor que a un perro”.

PERO ADEMÁS, el referido traidor Delgado Carrillo, “nos saca la vuelta porque, no nos quedamos callados” y al muy indecente, “no le gusta que lo encaremos y le digamos sus verdades”. Por ejemplo “por qué sin tomar en cuenta los estatutos del partido, ¿SE DESIGNARON CANDIDATURAS AL VAPOR?, a eso, el presunto mercenario de Mario, “no nos ha dado respuesta”, porque lo que hizo, aunque lo niegue “es corrupción”, postura grotesca con lo que se quebrantan los apostolados del Presidente AMLO de “No mentir, No robar y No traicionar”.

EN SU LOCURA MARIO DELGADO, ALUCINA HABER VISTO GENTE ARMADA

DE PLANO Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, “parece ya estar saliéndose de su cabales”, porque “en su locura”, cuando circulaba por la carretera Matamoros- Reynosa, dijo que él, la Senadora Guadalupe Covarrubias, la Diputada Adriana Lozano y “el rarito” Diputado Federal por Altamira-Madero Erasmo González Robledo, habían sido increpados por gente armada, los que finalmente, resultó ser toda una mentira o falacia.

SIN EMBARGO, en los videos que suponen subió el mismo Mario Delgado a las redes y plataformas digitales, “nadie vio gente armada”, cuyo “alucinamiento o locura” del dirigente nacional de MORENA, “más bien se vio como un acto protagónico”, para hacerse la víctima e intentar impactar electoralmente. Pero ese su nefasto propósito, no logró consolidarlo

LO ANTERIOR, es porque su partido Morena, la verdad, “anda por los suelos” y ellos lo saben e incluso, “los candidatos Forasteros, no levantan y consecuentemente, siguen sin repuntar”, debido a que “ni los mismos militantes de Morena los quieren”, porque ellos, fueron arteramente despojados de la oportunidad de participar en pos de un cargo público, pero “los de fuera, con millones en mano y en complicidad con Mario Delgado, de inmediato, fueron ungidos como abanderados a alcaldes, Diputados Locales y Federales.

EN NUEVO LAREDO, CARMEN LILIA CANTUROSAS, MUY REBASADA POR YAHLEEL ABDALA.

DE ACUERDO a la versión emanada, por un empresario educador de nivel profesional de aquel puerto fronterizo, entrevistado ayer en Matamoros, la Candidata del PAN a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo Lic. Yahleel Abdala Carmona, “va viento en popa”, es decir muy por encima de la abanderada de Morena Carmen Lilia Canturosas, quien para su desgracia, por la mala imagen de su hermano el ex alcalde Carlos Canturosas, “eso la ha venido desmoronando irremediablemente”, porque Morena es un partido que, así como llegó a principales escaños públicos y políticos, ya se le ve en líos legales y por consiguiente, “no se descarta su obvia caída” y eso genere que, “Morena, pierda las mayorías en el Congreso de la Unión.

TAMBIÉN diremos que los candidatos a Diputados Locales y Federal Enrique Rivas Cuéllar, Imelda San Miguel, Félix “el Moyo” García Aguiar y Salvador Rosas Quintanilla a Diputado Federal por el Ier, Distrito de Tamaulipas, “eso más fortalece la tarea electoral” que con marcada solidez mantienen los candidatos que hacen un equipo fuerte, junto a la abanderada a la Presidencia Municipal Yahleel Abdala Carmona.

SE ESTÁ QUEDANDO SOLO POR CORRUPTO CANDIDATO DE MC A ALCALDE EN ALDAMA.

POR OTRA PARTE, les comento que, “el presunto amante de lo ajeno” Jorge González Rosales, “candidato con licenedncia” del Movimiento Ciudadano a Presidente municipal en Aldama, Tamaulipas, “se está quedando solo”, precisamente, por su mala reputación de saqueador de los dineros del pueblo, cuyo sujeto de baja caterva moral, anteayer en una conferencia de prensa, “se quejaba del candidato del PAN”, quien por cierto para nada toma en cuenta al mega-trampa y “bandido de siete suelas” González Rosales, el que, evidentemente anda preocupado, porque sabe que perderá la alcaldía aldámense.

JORGE GONZÁLEZ, durante la conferencia “no paró de llorar”, quejándose amargamente del abanderado del PAN a Presidente Municipal Dr. Alejandro García Barrientos, quien es un hombre sencillo y afable, el que incluso, “no se mete para nada, con nadie”. Y si “el gaviotón” de Jorge González, es rechazado y repudiado en Aldama, Tamaulipas, es porque este venal sujeto de marras, “se ha hecho millonario, gracias al dinero del pueblo” y por eso tiene al municipio de Aldama, “entre la inmundicia y la promiscuidad social”

REAZA EL adagio que “nada es para siempre” y en eso, jamás pensó el señalado presunto ladrón “alcalde con licencia” Jorge González Rosales, el que aunque no le parezca, deberá rendir cuentas claras, ante la Auditoría Superior del Estado, donde me comentan “tiene cuentas pendientes” de su Gobierno y aun así el muy cínico de Jorge, anda buscando que lo reelijan, pero el pueblo por sentirse abandonado, tengan la certeza que a este alcalde, les habrán de cobrar la factura próximo 6 de junio.

Por hoy es todo y hasta mañana.

