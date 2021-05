Dialogando

Falta menos para que terminen las campañas

Por Roberto Olvera Pérez

Prácticamente ya falta poco para que concluyan las campañas políticas de las y los candidatos de los distintos partidos políticos que buscan a alcanzar un cargo de elección popular en Tamaulipas. Es este próximo 3 de junio cuando de acuerdo al órgano electoral se terminen y de ahí hacer un compás de espera, una evaluación, reflexión en lo que ofrecieron en campaña y a los tres días más, o sea, el 6 de junio, es el día de la jornada electoral y entonces saber ese mismo día ya tarde quien ganó y quien perdió.

También sabemos que los que más dan notas de sus actividades proselitistas y cosas que hay que comentar, sin duda son los del PAN, MORENA y el PRI, de los demás ni caso tiene de mencionarlos, pues se comen unos a otros, y claro que sí lo hacen ya que es pura envidia porque nunca prendieron en campaña. Otros de plano ni han arrancado o le hacen al “tío Lolo”.

También vemos funcionarios públicos federales, estatales y municipales que andan muy participativos, haciendo “talacha” por su partido en el territorio y eso se nota mucho y el avance que han tenido las campañas en los distritos y municipios que van dejando huella por donde pasan y lo hacen en horas inhábiles de sus chambas, o sea, fuera de horario y oficina. Qué bueno, porque si no otra cosa sucedería y los del INE nada más andan checando algo fuera de lo normal para sancionar e inhabilitar a tal candidato o candidata de equis partido político.

Y a 21 días para que finalicen las campañas políticas, ya podemos asegurar quien podrá perder en Tamaulipas y todo mundo lo sabe. Si amable lector saque sus cuentas y conclusiones y verá que como dijo el maestro Pitágoras: regla de 3 simple no miente.

De antemano les adelanto que: el Partido Fuerza por México, desde que arrancó la campaña nada más no levanta, no convence, no trae nada en el morral y no sabe qué hacer en territorio; pues a los ojos vistos de todos se ve bien claro los pleitos internos, por los recursos económicos para las y los candidatos; la venta de las candidaturas, la soberbia de su –dizque- líder estatal y el no haber tomado en cuenta a los verdaderos aspirantes, por lo que ya se está cobrando la factura y van al pique, ni duda cabe.

Por lo pronto, en los nueve distritos electorales, en los veintidós locales y en los 43 municipios de Tamaulipas, en ninguno de ellos, hay posibilidad real de que ganen sus candidatos. Si acaso en Nuevo Laredo, Soto La Marina y Jaumave, que son los más fuertes y párele de nombrar; es más se puede decir que este partido, la mayoría de sus candidatos y candidatas van en el último lugar, pues según encuestas no pintan nada y ahora hay que ver con qué cara llegan y a quien le echaran la culpa de sus derrotas; bueno, nada más hay una culpable y usted ya sabe de quién se trata, YCS.

Aunque aclaro a lo mejor este nuevo partido político en Tamaulipas, no llegue a su final de la campaña, pues está más claro que el agua por no presentar informe de gastos de campañas y eso los tiene más entrampados y no avanzan. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Durante la última semana de campaña, el candidato blanquiazul a la diputación federal por el distrito 6 con cabecera en El Mante y que va por la reelección, Vicente Javier Verástegui Ostos, aumentó considerable sus índices de preferencia entre el electorado de su jurisdicción, sobre todo en el área urbana y rural. El abanderado azul, con su compañero de fórmula, ha conectado con la población de todo el distrito 6 por su mensaje abierto y que está enfocado al compromiso por las familias de esta región de Tamaulipas.

“Mi compromiso es por ti” y estoy seguro que vamos a ganar otra vez por la confianza y apoyo refrendado por la gente de cada uno de los municipios de este distrito que ya experimentó con otros que, cuando ganan, se olvidan del pueblo”, dijo el candidato y es por ello que seguiremos gestionando más apoyos para todos, sobre todo a los que menos tienen y vamos hacer que haya más desarrollo y bienestar en toda la región, agregó.

2.- Así va el COVID-19 en Tamaulipas hasta este pasado 10 de mayo. Luego de señalar que las reuniones sociales, fiestas y sitios aglomerados donde no se respetan las medidas de prevención son una de las principales formas de contagio de la pandemia, la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, pidió a la población extremar precauciones y proteger a los más vulnerables entre ellos los adultos mayores.

Al presentar el balance de la pandemia, la titular de la SST confirmó 34 nuevos casos y el fallecimiento de un hombre de 47 años de Ciudad Victoria, que en total suman 53,618 positivos, de los cuales 47,853 se han recuperado y 4,996 han perdido la vida.

Insistió en utilizar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, evitar saludar de mano, abrazo o beso y quedarse en casa el mayor tiempo posible para disminuir la probabilidad de contraer el virus.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.