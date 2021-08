Falta personal en las unidades generales de investigación en la zona sur

Por Diana Alvarado

La abogada defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Altamira Gabriela Ibarra Lozano, denunció la falta de personal en las unidades generales, lo que atrasan los juicios y carpetas de investigación.

La Licenciada manifestó que la situación se registra en Tampico, Madero y Altamira “falta personal en las unidades generales, en lo mas importante en atención a mujeres y niños e insistido aterricen Fiscalía Especializada en atención en este tema, con alto índice de delitos en contra de niños y familia, no tengamos la unidad especializada, está en funciones”.

“Hace falta personal, falta personal, no sé si estén o alguien más las esté cobrando esas plazas, en la zona sur, falta gente en las tres unidades, se tardan tanto juicios y carpetas de investigación pasen a juez de control”, dijo.

Dijo que hay solo dos personas encargadas de la unidad, quienes toman denuncias y hacen las actuaciones, recaban pruebas, cuando deberían de ser entre ocho a 10 administrativas, más dos ministerios públicos, hay solamente cinco en una unidad.

Afirmó que las autoridades correspondientes no argumentan nada, pero tampoco mandan personal, “uno como abogado, nos damos cuenta no es porque falta de ganas si no falta de persona para que les den pronta respuesta a los juicios”.