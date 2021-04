“FAMILIAS DE LOS EJIDOS, SE PRONUNCIAN POR EL CANDIDATO DEL P.R.I” EN RÍO BRAVO….!

X.-EN ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, “USTEDES TENDRAN A UN AMIGO”..!

Por Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-En medio de un gran jubilo, familias de varios sectores rurales, recibieron con tangible regocijo y afecto al candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Río Bravo Alfredo Cantú Cuéllar, quien por su propósito de servir y atender las mas apremiantes necesidades de la gente de estos núcleos ejidales, el abanderado tricolor en plan tajante pero sobre todo franco y sincero, hizo patente su compromiso con las amas de casa y jefes de hogar de la extensa zona rural visitada, para “estar cerca de ellos” y juntos “proyectar la solución a los problemas que sobre la marcha, se vayan presentando”.

Si antes nadie hizo presencia en los sectores agrícolas de esta pujante comunidad riobravense, ahora, si el voto de ustedes me favorece el próximo 6 de junio, tengan la certeza que con frecuencia me verán aquí, para escucharlos y darle el seguimiento adecuado a las mas elementales necesidades de ustedes, que son parte importante de mi querido pueblo, expresó Cantú Cuéllar, quien enseguida abundó que, “no cesaremos en cuanto a servir y darle resultados a la gente de Río Bravo, porque este es uno de los retos que me he trazado en esta campaña que hemos iniciado con marcado entusiasmo.

YO no vengo a juzgar a nadie, pero si a decirles de frente que, “en Alfredo Cantú Cuéllar, tendrán a uno amigo” que, desde la Presidencia Municipal, sin objeciones, sabrá atenderlos como se merecen, porque en primer lugar, quienes hoy andamos aquí peregrinando, lo hacemos con gusto, pero más por el afán de dialogar con las familias el agro riobravense, para desde ahora, concertar el fecundo y creador trabajo de bienestar social que haremos, para instrumentar acciones firmes y solidarias y en conjunto, proyectar las obras de infraestructura que le hagan falta a cada uno de los ejidos de Río Bravo. Remarcó el abanderado del Partido Tricolor.

Fue el pasado fin de semana, cuando el candidato del PRI a la alcaldía riobravense Alfredo Cantú Cuéllar, desde temprana hora, realizó intensos recorridos por los ejidos Santa Apolonia, Raúl Muñiz, Cristóbal Colon y muchos otros de la zona sur del municipio, cuyos sectores ejidales, “todo el tiempo han sido dejados a la deriva”, motivo por el cual los habitantes de esos núcleos rurales, al ver a un candidato como Cantú Cuéllar llegar con ellos, mostraron alegría, “recibiendo con los brazos abiertos” al joven abanderado del Revolucionario Institucional, para reiterarle su irrestricto apoyo el día de la elección y llevar a Alfredo Cantú a la Presidencia Municipal de Río Bravo.