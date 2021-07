T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡FAMILIAS DE VALLE HERMOSO, AL FIN DESCANSARÁN DEL GANDALLA DE GERARDO ALDAPE Y PERUSQUIA…!

NUTRIDO grupo de Familias de Valle hermoso, que en este trienio jamás fueron atendidas en la Presidencia Municipal, expresaron con gran satisfacción que al fin “van a descansar” del arrogante, pendenciero y gandalla alcalde Gerardo Aldape Ballesteros, individuo que, aparte de corrupto, miserable e irresponsable con el pueblo, en la pasada elección “traicionó al hoy Presidente Municipal electo Dr. Alberto Alanís Villarreal”, porque “Aldape por debajo del agua y haciendo uso de su marioneta Manuel Perusquia”, le aportó un millón de pesos a la abanderada de Morena a la alcaldía Dra. Lucero González Mendoza. Esto lo decimos porque “eso es un secreto a voces en el pueblo”.

Y A PESAR de tener bien ceñida “la etiqueta de traidor” Gerardo Aldape Ballesteros, ha venido corriendo la voz en los diversos círculos sociales de Valle hermoso de que, “ha sido invitado” a ser funcionario en el Gobierno Estatal, será cierto o no pero él, ya se anda adjudicando una nueva bufanda gubernamental, pero tengan la certeza que, en el actual régimen estatal panista, no se admite a truculentos sujetos traidores como Aldape Ballesteros, el que a pesar de “haber traicionado” al Candidato del PAN hoy alcalde electo Dr. Alanís Villarreal, busca afanosamente derribar a Jesús Terán de la Comapa de este municipio, para dejar en esa posición “a su sopla-nucas” Manuel Perusquia, lo que seguramente no sucederá.

ADEMÁS les diré que el municipio de VALLE HERMOSO, está en el más completo de los abandonos, la misma gente lo dice, porque en las colonias y ejidos de esta jurisdicción municipal, se contempla un panorama totalmente desolador, cuyo detalle, es la consecuencia de la irresponsabilidad del nefasto alcalde Gerardo Aldape, quien además a las arterias a la zona del centro de esta ciudad, “no les ha dado ni una manita de gato”, aunque la verdad “necesitan una garra de tigre”, porque en un recorrido realizado en VH, por quien esto escribe, observamos el malísimo estado en el que se encuentran las avenidas América, Río Bravo, Tamaulipas, Hidalgo, Juárez, Morelos, Zapata, y la Rosalinda Guerrero, cuyas vías de comunicación están prácticamente inservibles.

Y NO SE DIGA el Fraccionamiento las Arboledas, el que a juicio de los mismos vecinos de este sector “está para llorar”, porque este núcleo poblacional como la mayoría de los demás sectores de Valle-hermoso, no han sido, ni serán atendidos por el Ayuntamiento que aun preside “el pendenciero alcalde” Gerardo Aldape, el que más que servir, llegó a la Presidencia para servirse “con la cuchara grande”, porque incluso aducen que “el millón de pesos” aportado por el traidor edil al Partido Morena, fue sustraído de la Tesorería Municipal y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

MORENA FAVORECE POLÍTICOS OPORTUNISTAS, MERCENARIOS E INSERVIBLES

LO QUE TANTO criticaba “con bombo y platillo” el Partido Morena, respecto a que en el PRI, PAN, PRD, MC y demás se apoyaba a políticos mercenarios oportunistas e inservibles, hoy en MORENA, se le ha dado cabida y cobijo a “potenciales delincuentes de cuello blanco”, los que en primer lugar “se han pasado por el arco del triunfo” los trillados apostolados, como son el no robar, no mentir y no traicionar, porque es de todos conocido que, el sátrapa Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Mario Delgado Carrillo, al clásico estilo de gandalla, “vendió candidaturas a raudales”, avalado esto, presumiblemente, por el traidor Senador Ricardo Monreal Ávila, cuyo sujeto vivales, la verdad utilizó a Morena para hacer “un millonario negocio”. Senador que ha caído de la gracia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por fin se enteró que en su gabinete y muy cerca de él “tenía a su principal enemigo”, lo que desde hace más de un año aquí lo vaticinamos.

PERO ESO no es todo, porque en Morena, el Partido creación del Presidente AMLO, hoy más que nunca “está plagado de muy identificados políticos corruptos y traidores”, provenientes de los partidos que el mismo López Obrador, se la pasó criticando en sus tres campañas presidenciales, detalle que en un marco de sensatez y lógica, nos lleva a la reflexión de que, en Morena, hay tanta corrupción como lo hubo en los partidos neoliberales y conservadores, como todo el tiempo lo señaló sin cortapisas el hoy Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el que “poco a poco se ha visto envuelto en sus burbujas”, como en la mañanera, con todo respeto se lo dijo de frente Jorge Ramos corresponsal de un medio internacional.

ZERTUCHE ZUANI, COMO DIPUTADO FEDERAL NUNCA ATENDIÓ A ELECTORES

OTRO DE LOS temas que han venido llamando poderosamente la atención en el escenario político estatal y nacional es que, Morena, para la LXV Legislatura aquí en Tamaulipas, pretenda instalar como Jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al vivales orador Diputado Federal Armando Javier Zertuche Zuani, cuyo sujeto oportunista como legislador federal, nada hizo por favorecer a las familias del distrito que aun representa en el Congreso de la Unión, porque para nada atendió a la gente en su olvidada Oficina de Gestoría, la que todo el tiempo estuvo cerrada. Y la misma gente en su momento denuncio la irresponsable tarea de este sujeto de baja caterva moral, al que hoy Morena ha favorecido para que Armando sea Diputado Plurinominal y siga cobrando un buen salario, más compensaciones de lo que seguirá viviendo sin haberle servido al pueblo que votó por él ¿Como la ven?.

