FECHAS CÍVICAS EL INFORME DE AMLO Y LA ENTREGA RECEPCIÓN A EDUARDO GATTÁS

Factor entre dos

Por: José Efraín caballero Sevilla

Como dice el refrán “no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, y estamos casi en la segunda mitad del periodo administrativo encabezado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ha presentado este miércoles su tercer Informe de Gobierno; mientras en los municipios en particular la capital del Estado Victoria, ya se ha iniciado con el protocolo de entrega – recepción de las Secretarías y Direcciones al nuevo Alcalde electo Eduardo Gattás Báez junto a su equipo de funcionarios del primer nivel.

En lo que concierne al Gobierno Federal, El Presidente López Obrador destacó al inicio de su discurso que nuestro país está en vías de lograr una soberanía en la producción de gasolinas.

Esto al haber invertido 33 mil 581 millones de pesos para la modernización de las seis refinerías existentes en lo que va de sus tres años de su administración, pasando del abandono en que se encontraban con una producción de 511 mil barriles por día a 706 mil barriles diarios al día de hoy, que representan un 38 por ciento de aumento en su producción.

Cabe destacar que estas acciones han logrado desacelerar a los llamados gasolinazos, y según mencionó el Presidente se tiene contemplado mediante la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo; el inicio de operaciones el año entrante de la nueva refinería de Dos Bocas; y la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas, el llegar a una producción de 1 millón 250 mil barriles diarios de gasolina, logrando así un 150% más de producción nacional, que entre otras cosas abarate su precio de comercialización con respecto a la heredada por la administración de Peña Nieto.

Además en su informe, el Presidente Obrador mencionó que sin asociaciones entre el sector privado y el público, con inversión solamente publica dejando a un lado las APP o pidiriegas, se logró la construcción de importante obra pública como el aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec, para la conexión de puertos, trenes mediante una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de Estados Unidos.

INICIO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL ALCALDE ELECTO EDUARDO GATTÁS

Este martes el Alcalde Electo de Victoria Eduardo Gattás Báez, presentó al comité de enlace, del protocolo entrega – recepción, hacia la nueva administración municipal, que estará encabezando a partir del próximo 1° de Octubre.

Gattás Báez destacó que este 1 de Septiembre inicia una nueva etapa para la ciudad, por lo que reiteró su compromiso y convicción de campaña, para darle una nueva cara y rumbo a la Capital del Estado de Tamaulipas.

Mencionó que este comité de entrega recepción se conforma por mujeres y hombres que participaron en su equipo de campaña, conocen la normatividad y operación administrativa y se han capacitado para participar coordinadamente en este procedimiento.

El comité designado tiene la instrucción de participar con civilidad, respeto y estricto apego a la ley para facilitar la continuidad de las funciones públicas y renovación de titulares.

Le mencionaré amigo lector que el comité está conformado destacándose la experiencia de sus integrantes, siendo esta una plus valía en el servicio público, por lo que se cuenta con la confianza de la ciudadanía hacia esta próxima administración.

El comité quedó integrado como coordinador el Lic. Alfonso Rizk Rodríguez, en el DIF Victoria la Lic. Marcia Guerrero Rincón, en la COMAPA y Comunicación Social el Ing. Ubaldo Castillo Martínez, la Lic. Paola Mata Esparza, el CP. Sergio Estrada Cobos, el Dr. Daniel Fuentes Navarro y el Lic. Jorge Bello Méndez. Este miércoles los equipos de ambas administraciones se reunieron en las oficinas de la actual Alcaldesa Pilar Gómez.

Querido lector, le deseo un excelente día.

Contacto: factorentredos@hotmail.com