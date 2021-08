T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

FELIPE GARZA, CON FIRME RETO PARA GOBERNAR TAMAULIPAS….!

X.-“POR SU EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN ES EL IDÓNEO”

POR SU AFÁN de servir y atender con atingencia y perseverancia a las familias de todos los niveles sociales del Estado, el Dr. Felipe Garza Narváez, ayer en rueda de prensa, fue enfático al señalar en plan tajante, certero y sin cortapisas, “haberse trazado firme reto para Gobernar Tamaulipas”, lo que dijo, proyecta consolidar por la vía externa, pero en las filas de MORENA y por esta razón, remarcó, “continuar recorriendo el estado”, para exponerle a los pueblos “su sano propósito político y social”, a fin de que Tamaulipas, detone en todos los rubros y tengamos una entidad más prospera y con mejores oportunidades, para que nuestras gentes se vean favorecidas, “ese es el Tamaulipas que un servidor desea”, destacó el connotado político victorense.

CUANDO se tienen ganas de servir, lo tenemos que hacer, pero antes expresarlo como hoy, un servidor lo hace en todos los rincones de la geografía estatal, porque la gente que nos conoce “sabe cómo y de qué forma trabajamos” y en ese tenor, seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo, empeño y más, para que Tamaulipas, avance y se consolide con mejor infraestructura social, política y económica, destacó el Dr. Garza Narváez, quien a la vez puntualizó que, en este marco, todos los núcleos poblacionales, “sentirían el cambio que le hace falta a nuestro estado”, y por ello, sí logramos la oportunidad para gobernar Tamaulipas, tengan la certeza que, las inversiones nacional y extranjeras, así como la generación de empleos, el crecimiento empresarial, turístico y comercial, serán los ejes rectores, para tener un estado con tangible crecimiento en todo los sentidos, “ese es el reto al que me comprometo con los tamaulipecos”, puntualizó.

HAY QUE destacar que, el Dr. Felipe Garza Narváez, por su capacidad y experiencia en los más de 40 años que tiene de bregar por los senderos políticos y sociales de Tamaulipas, conoce los problemas del estado y las más apremiantes necesidades de las familias de los 43 municipios, aludiendo tener firmes respuestas, para encontrar indispensables soluciones a los problemas de esta entidad y con ello, “conducir a Tamaulipas, hacia la cumbre del éxito y la prosperidad social”, lo que, sin duda lograríamos a base de la tenaz lucha que emprenderíamos pueblo y gobierno” y por ello, tengo la firme convicción y deseo de “Gobernar Tamaulipas”, remarcó el conocido político victorense.

POR esta razón, el Doctor Felipe Garza Narváez, dijo ser el prospecto idóneo para contender por MORENA e ir por la Gubernatura de Tamaulipas el venidero año 2022, aludiendo que por eso, asume el reto de participar en esta interesante contienda, en la que aseguró “dejaría huella de fecundo y creador trabajo político y social”, convencido de saber cómo consolidar los cambios que tanta falta le hacen a nuestro querido estado, cambios que con el apoyo de las familias de todos los rangos sociales, habremos de convertir en tangibles realidades, porque a la sociedad hay que, darle respuestas y hablarle con seriedad y respeto y de esa forma ganarnos la confianza de nuestra gente, a eso aspiro y por este esencial motivo, agregó Garza Narváez, “vamos por buen camino”.

OTRO detalle que Garza Narváez, destacó en la conferencia de prensa ayer en Reynosa con los medios de comunicación, fue cuando dijo que así como él, hay otros personajes que, también buscan la candidatura por Morena a la gubernatura del Estado, subrayando al instante que, “sería viable” que se ejerciera un debate entre los actores de este escenario, a fin de cada uno de los que andamos en esto, expongamos nuestras propuestas y las familias tamaulipecas, conozcan que traemos para bien de ellas, cada uno de los que aspiramos a dirigir los destinos de Tamaulipas.

NO OLVIDEMOS que, para Gobernar Tamaulipas, se requiere de personas con capacidad, experiencia y con buenos deseos de servir y no improvisados que solo buscan el beneficio personal, porque, si analizamos de manera profunda el tema, sobre quien podría ser la mejor opción para ser abanderado de este Partido e ir por la Gubernatura, la misma dirigencia nacional tiene que definir con precisión a la mejor opción y no se le apueste “al amiguismo o al compadrazgo”, porque eso sería más de lo mismo y por consiguiente, tiene que definirse el mejor método, para ejercer la selección del candidato Moreno a Gobernador de Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx