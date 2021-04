Feos de modos los candidatos.

David Es Castellanos Terán

Por fin se ve una luz de esperanza respecto a la pandemia por Coronavirus. Por segundo día consecutivo los casos vinieron a la baja en México y eso sí es una buena noticia al fin, aunque no se descarta una tercera oleada del Covid-19.

Según el recuento oficial de la Secretaría de Salud federal, la mayoría de las entidades informaron una reducción en los índices de contagio, solamente Quintana Roo y Colima mantienen una curva ascendente.

¿Se acuerdan de las vacaciones de Semana Santa?, ese podría ser el motivo de un nuevo repunte de casos, aunque para bien no se ha manifestado cómo se esperaban, no se descarta y los equipos de campaña irresponsables rodeando a sus candidatos de una gran multitud de seguidores podrían ser el otro factor que provoque la nueva fuerza del coronavirus. Hay candidatos por todo México y muy pocos han sido empáticos.

Este lunes se reportaron 166 fallecimientos, ya son 215 mil 113 decesos más los que se acumulen, pero además en el acumulado hay más de 2 millones 329 mil 534 casos confirmados en todo México. Hay que seguir cuidando la salud.

Mientras tanto en Tamaulipas, donde la mayoría de la población estuvo espectadora a las novedades relacionadas al intento de desafuero en contra de su gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este sigue su andar y exigencia a la Dra. Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud, para que no baje la guardia e insista en el cuidado y medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19 que en el inicio de esta semana sumó 40 nuevos casos y desafortunadamente un fallecimiento.

Caso curioso, mientras Molina Gamboa, como su jefe reiteran el llamado a fortalecer las acciones de prevención y seguridad sanitaria tanto en el hogar, el trabajo y los espacios públicos. Los estrategas políticos hacen todo lo contrario y hasta parece que mandan al matadero a sus candidatos, siempre se les ve rodeados de una multitud, incluso sin el uso del cubrebocas y rompiendo el distanciamiento social.

En Tamaulipas, donde la mayoría de los adultos mayores ya fueron vacunados y el magisterio está en la última etapa, la cifra oficial es de 52 mil 766 positivos y 4 mil 919 defunciones.

Por eso la importancia de evitar salidas innecesarias, utilizar siempre el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, especialmente con los candidatos, déjelos en la calle, en la banqueta, no salga si los ve de irrespetuosos sin la protección antiCovid que esos no van a ir a pagar la cuenta del hospital, y tampoco van a fortalecer el sistema de salud, no, apenas son candidatos, ni valen nada gubernamentalmente hablando.

Por favor no permita que ellos desde ahora destruyan su vida.

Cuídese y aléjese de ellos.

