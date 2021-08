T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡FÉRREA DISPUTA CONTINÚA EN MORENA, POR CANDIDATURA A GOBERNADOR Y CONGRESO…!

X.-“AL PADRINAZGO, LE APUESTAN LOS ASPIRANTES MORENOS”

LA AMBICIÓN por el poder Público y Político al interior del Partido MORENA, ha venido prevaleciendo “en plan férreo en los últimos días”, porque los actores de este escenario, “se han venido dando con todo”, instrumentando para ello, la única estrategia que traen y muestran, (el padrinazgo), porque saben que en esto “es ahora o nunca” y por esta razón los participantes en esta lucha interna, “ya están midiendo fuerzas”, (al clásico estilo partidos Neoliberales), porque entre los aspirantes de Morena a Gobernador, sinceramente, “no vemos que, los protagonistas, traigan razones de peso político y de servicio” con las cuales puedan convencer al electorado.

Y SI HABLAMOS de quien pueda dirigir la JUCOPO en la LXV Legislatura de Tamaulipas que inicia el Iro. de Octubre, les comento que, el más interesado en encabezar el Congreso Estatal, es nada menos que el turbulento e irresponsable Diputado (de dedazo) o plurinominal Armando Zertuche Zuani, quien como Diputado Federal en el IX Distrito de Reynosa, ¡la verdad! fue un lastre social, porque honestamente, “Armando, hizo un papel deplorable”, en lugar de hacer un trabajo legislativo y de gestión preponderante”, ubicándosele por ello, de los peor evaluados, con la excepción de que es un magnífico orador, pero fuera de eso, “es un tipo mercenario”, al que solo le interesa lo suyo y no lo que le haga falta a los pueblos de México, Tamaulipas y Reynosa, de donde es originario.

REZA el refrán que, “lo del cesar al cesar” y en esto, podré decirles sin temor a equivocarme, que a excepción del Dr. Felipe Garza Narváez, quien ha sido Diputado de mayoría relativa en tres ocasiones y cuenta con más de 40 años en el servicio público, además de “contar con arraigo propio”, el resto, de los aspirantes a la Candidatura a Gobernador por MORENA, con todo respeto, “solo le apuestan a la recomendación”, es decir “al padrinazgo”, porque francamente, “no se ve en ellos” rasgos y huellas de trabajo desarrollado que hayan ejercido en favor de la gente, a excepción de “la promoción que hacen sobre los programas federales” entre ellos la vacunación al pueblo mexicano y las entregas de apoyos federales.

POR EJEMPLO; José Ramón Gómez Leal a quien conocemos como “el JR”, este no puede presumir y mucho menos lucirse de que, “haya hecho o esté haciendo un trabajo digno” en favor de las familias tamaulipecas, porque su labor como Delegado Federal en el Gobierno de la 4-T, es su obligación, porque para eso “le pagan un salario y compensaciones muy bien remunerados”, pero como político en Reynosa “el Jota Erre”, no puede dar cuenta, sobre reales beneficios que él, fuera del servicio público, haya hecho para bienestar de la ciudadanía”, porque ¡la verdad! nadie recuerda que, “José Ramón tenga un real espíritu de servicio” y menos que sea benefactor en su pueblo-Reynosa. Pero eso sí, es buenísimo “para andarse luciendo en las redes sociales”, haciendo gala del trabajo, por el que el Gobierno Federal, “le paga muy bien”.

DE ERASMO González Robledo, les diré que, éste sujeto, carece de calidad moral, porque es de los que también “anda aspirando a ser Candidato a Gobernador por Morena”, sin tener bonos que ofrecerle al pueblo. Y por ello, yo le pregunto a Erasmo: ¿Qué trabajo de valor moral, social y de servicio” has hecho honestamente, en favor de la gente tamaulipeca de aquella región?. PORQUE en lo que Erasmo, lleva como Diputado Federal y el pésimo trabajo que hizo en las filas del PRI; en mi punto de vista, a González Robledo, “NO LE ALCANZA”, para ser candidato a Gobernador de Tamaulipas, salvo que pueda demostrarnos lo contrario y, aquí le damos el derecho de réplica, para que abunde sobre lo que en realidad haya hecho por la gente que voto por él, pero tengan la certeza que, “se hará de la vista gorda”, porque no trae nada en el morral y si traes algo que decirle a los tamaulipecos, te invito a exponerlo en este espacio y difundirlo, pero no lo harás, estoy seguro.

DEL GUASÓN” Héctor Martín Garza González, que inició su carrera política en el PRI, lo recuerdo muy bien en Río Bravo, cuando allá lo entrevistaba para “la Prensa de Reynosa” y “el Bravo de Matamoros”, en esos años, Héctor decía tantas cosas buenas, pero nada cumplía y hoy en día, “el guasón” está igual o peor de bueno para nada, a excepción de “ser un orador de muy alta envergadura”, eso es lo único que se le reconoce y admira, pero de haber hecho un buen trabajo político y de servicio en Reynosa, que es donde vive, nada concreto podría presumir este derrotado candidato a gobernador por Morena en el 2016, (porque en esa elección, le dieron hasta con la cubeta). Y pese a ser un político perdedor, porque “el guasón, no es garantía de triunfo”, sigue aferrado a apuntarse como viable abanderado a Gobernador, pero por su escasísimo raiting, “solo se le ubica como aspirante de relleno”. INCLUSO, “hay la sospecha de que, en su paso por la Sub Secretaría de Educación, Héctor Martín Garza González, a alguien de su familia, “pudo haber favorecido con una guardería infantil” y de eso, estaremos dando amplia cuenta en futuros comentarios en este espacio, sobre las actividades del guasón en el servicio público federal. Y vaya que al guasón “ya le llegó el AMOR POR TAMAULIPAS”, porque “acaba de formar un grupo de difusión de WhatsApp”, para que le hagamos propaganda de (FREE-GRATIS), pero este, aparte de oportunista, es muy miserable, pero para su desgracia pocos o casi nadie lo ha tomado en cuenta.

DE RODOLFO González Valderrama, podremos decirles que, está en su derecho de aspirar a ser Candidato a Gobernador de Tamaulipas, como es el derecho que tiene todo ciudadano, pero “él, no cuenta con una carrera política preponderante en esta entidad tamaulipeca”, porque la mayor parte de su vida, se la ha pasado en la ciudad de México, donde cursó sus estudios universitarios, junto a otros políticos que operan en el actual Gobierno de la Cuarta Transformación, pero Rodolfo, honestamente, no trae mucho que digamos como para posicionarse como viable candidato, a excepción de que tiene muy excelente identificación con quienes en Morena” y en el Gobierno Federal “tienen el sartén por el mango”. Y por esta razón a este político porteño o jaibo por nacimiento, los demás aspirantes del establo Moreno “le tiran con todo” al menos eso es lo que hemos venido observando.

AMÉRICO Villarreal Anaya, es quien “se ha venido vanagloriando”, como el seguro Candidato a Gobernador de Tamaulipas, “bajo las siglas de Morena”, porque “presume de la amistad” del Presidente del Partido Mario Delgado Carrillo, quien por cierto en Sinaloa, a donde mandaron al Dr. Américo, como delegado de Morena, dijo que, “al doctor los andaban entrenando”, porque tenía que prepararse, “para nueva comisión acá en Tamaulipas”, dejando entrever Delgado Carrillo que, “el cardiólogo Villarreal Anaya, “sería o es el bueno” como quien propondrá Morena para Candidato a Gobernador de Tamaulipas en el venidero 2022.

SIN EMBARGO, el galeno victorense, con todo respeto, no trae nada absolutamente, de lo que pueda hacer gala o presumir, porque “Américo como Senador y Presidente de la Comisión de Salud” en el Senado de la República, ha hecho un deprimente papel, cuya cuestión es evidente, por la lacerante situación por la que atraviesan los hospitales y clínicas federales del País. Y Américo, cuando alguien de los medios le toca ese tema, “no quiere saber nada”, porque nada bueno tiene que exponer sobre salud ante el pueblo mexicano y de Tamaulipas.

FINALMENTE, les diré que, para la decisión de instalar al próximo líder del Congreso de Tamaulipas, Morena tendría que apoyar a un Diputado serio, responsable, profesional y que cuente con interés y calidad de servicio e incluso tenga buena reputación e identidad política y social y, no se pretenda imponer “a chaleco” a un mercenario, irresponsable e ineficiente, (pero buen orador) como “el gandalla” de Armando Zertuche Zuani, porque éste, en esta clase de escenarios solo sirve para “él, verse favorecido”, porque la gente, es lo que a Zertuche menos le importa y ejemplo de esto, a lo que aquí estoy hincapié, es el mal trabajo (que hizo o ha hecho como Diputado Federal) en el Distrito IX de Reynosa, donde el muy cínico e irresponsable de Armando Zertuche, “dejó a las familias esperando”, porque éste sujeto, “jamás regresó a escucharlas y atenderles sus demandas”. ¿Qué lamentable verdad?

