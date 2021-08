Factor entre dos

FGN rebasa expectativas en conferencia

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Este lunes, FELIPE GARZA NARVÁEZ dio una rueda de prensa en Cd. Victoria donde se dieron cita diversos columnistas y medios de comunicación en la capital, abordándose temas de gran importancia para los tamaulipecos.

El galeno, quien ha dado a conocer desde hace algunas semanas su interés por presidir el poder ejecutivo en el Estado, mencionó a los ciudadanos: “No aspiro a ser candidato, ASPIRO A SER GOBERNADOR DE TAMAULIPAS, lo digo porque, HAY A VECES MUY BUENOS CANDIDATOS PERO MUY PÉSIMOS GOBERNANTES, porque ASPIRO A SER UN MUY BUEN GOBERNADOR”

“La mía no es una ocurrencia, o el deseo con que desperté un día…conducir los destinos de un Estado requiere más que una simple aspiración, requiere la responsabilidad de ofrecerle a su pueblo una experiencia adquirida” mencionó.

Impulsar el turismo, mediante los medios de comunicación, y a los empresarios darles toda las facilidades y seguridad necesaria para que inviertan, capacitar al personal que en un momento dado vayan a requerir, tendrá un dialogo permanente con las universidades públicas y privadas, un trabajo de gran comunicación con todas las escuelas tecnológicas, impulsando la ganadería, agricultura, al campo con los tamaulipecos. Señaló.

“ADMINISTRAR EL DINERO DE MANERA ESCRUPULOSA, para que nos alcance para todo, HABRÁ AUSTERIDAD REPUBLICANA pero HABRÁ ABUNDANCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS,… SER DERROCHADORES DE TALENTO Y DE ATENCIÓN A LA GENTE DANDO CALIDAD Y CALIDEZ A LA GENTE”.

Ante pregunta que le formularon los comunicadores si va a ser candidato a gobernador por Morena, sobre si será candidato por Morena o por algún otro partido, mencionó que a él lo formo el pueblo de Tamaulipas y su aprendizaje fue tal, que se les debe a ellos.

Sobre las encuestas, mencionó que las encuestas que están ahorita son a modo porque no están reguladas ante el INE, y no aparece en las encuestas: “Ponen a 10 y Felipe Garza Narváez no aparece en las encuestas”

Mencionó que quiere formar jóvenes que cambien la historia de Tamaulipas, y que tienen el enorme reto de que en función de sus capacidades, su lealtad al Estado van a dignificar la palabra “política”.

Es así que el DOCTOR FELIPE GARZA NARVÁEZ brindó su primera reunión con medios manifestando su deseo por ser Gobernador de Tamaulipas, en la capital del Estado, y estará en el transcurso de esta semana recorriendo Matamoros y Reynosa, donde igualmente se prevé cuente con una gran respuesta, de quienes realizamos la función social de informar a la opinión pública.

Querido lector, le deseo un excelente día.

Contacto: factorentredos@hotmail.com