Fiestas en palapas son con “descuido” por el Covid-19

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 27 de junio- Las reuniones y fiestas en las palapas preocupan porque se aplican menos medidas de precaución y se relaja la sana distancia, por estar al aire libre, reconoció Ruth Juárez, del gremio de Organizadores de Eventos en Tamaulipas.

Dijo que, a diferencia de los salones, en las palapas han sido menos estrictos con las medidas, tanto por estar al aire libre como porque cada vez hay más personas vacunadas contra el Covid-19.

Reconoció que les preocupa que sea en las palapas donde se corra algún riesgo al realizarse fiestas donde se rebase el aforo permitido del 50 por ciento, o que no se aplique gel y se adopten otras estrategias.

Dijo que, en cambio, en los salones cerrados las medidas son más estrictas porque los organizadores no desean arriesgarse a los cierres o a que se multipliquen los contagios del Coronavirus.

“Hemos visto que las palapas no están tan inmiscuidas en esta parte de cuidar los protocolos, ya se les ha hecho el llamado de atención, aunque realmente no tenemos algún reporte de que haya una palapa que no esté siguiendo las indicaciones”, declaró.

Juárez afirmó “Pero estamos muy al pendiente porque a final de cuentas pues es una ayuda para todos que sigamos las instrucciones”.