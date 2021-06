T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

FRAUDE ELECTORAL AHOGA Y HUNDE A CARMEN LILIA, EN NUEVO LAREDO….!

X.-EL CONTEO “VOTO POR VOTO”, PODRÍA REVERTIR EL RESULTADO

POR LA enorme gama de “irregularidades” detectadas “en las boletas” electorales llevadas por funcionarios de casillas ante el IETAM e INE, fue por lo que a nivel pre-eliminar (PREP) se dio como ganadora a Carmen Lilia Canturosas Villarreal para la alcaldía de Nuevo Laredo. Sin embargo, en un marco honesto, transparente y legal, la hermana del prófugo de la justicia Carlos Canturosas, “oficialmente, no puede cantar victoria”, porque en el conteo real que el PAN exige se realice, “el resultado, podría revertirse y dar como ganadora”, a la Candidata de Acción Nacional Yahleel Abdala Carmona, quien en un video “plasma con datos muy claros”, como los operadores de Morena en combinación, (tal vez) con integrantes de INE, “fraguaron el fraude electoral”. Lo que habrá de ratificarse una vez que se lleve a cabo el correcto conteo del “voto por voto”.

DEBE Recordarse que “los números no mienten”. Y por esta razón fundamental, los funcionarios del Instituto Electoral allá en Nuevo Laredo, “al denunciarse las irregularidades”, tienen la ineludible obligación de recurrir al reconteo de la votación, la ley así lo marca y por ello, téngase la certeza que “el triunfo que con bombo y platillo” ha anunciado Carmen Lilia Canturosas, repito, se habrá de revertir, porque mañosamente “hubo conteo doble”, lo que no debió suceder, pero se hizo, con la finalidad de favorecer a Carmen Lilia, quien por su parte sabe que, “lo que se ha venido exhibiendo” en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, es la cruda radiad de la ilegal elección desarrollada el pasado domingo 6 de junio, evento en el que, “ha quedado al descubierto” que Morena, no respeta sus apostolados de No mentir, No robar y No traicionar, porque contra lo que diga, los Morenos en este partido, “al estilo viejo PRI”; han venido incurrido en temas ilegales, como es el caso que hoy nos ocupa.

LA DUPLICACIÓN de votos, podría generarle un delito federal a los involucrados “en este affaire electoral”, decimos esto, porque los participantes en el conteo de votos, están obligados a “verificar y cotejar el resultado de votos por casilla” y esto coincida con la cantidad de sufragios definidos para cada una de las urnas, para alcaldías, diputaciones locales y federales. Es decir aquí “no puede, ni debe haber gato encerrado”. Cuyo detalle en mi punto de vista, “enmarca la intromisión de la mano negra de alguien” interesado en que Carmen Lilia triunfara a la buena o a la mala, pero que finalmente ganara, como sucedió, pero para echar abajo esto, “está la ley y la autoridad”, las que por obviedad, deberán exponer justificaciones sobre sus errores, pero también están obligadas a enmendar el error consumado. Y naturalmente, no darle el triunfo a quien en el marco legal y real “no puede atribuirse una victoria” no conseguida por apoyo del pueblo, sino por irregularidades consumadas.

HAY QUE señalar que, “lo revelado” por el Programa de Resultados Electorales Preliminares, definitivamente esto, se dio con datos erróneos o imprecisos, porque hay pruebas fehacientes “sobre la duplicación en el conteo de votos”, con cuya acción, repito y reitero, se favoreció a la Coalición Morena-PT. Pero a pesar de las adversidades suscitadas en la referida jornada electoral del domingo pasado, el o los Titulares del INE e IETAM, tendrán que “volver a contar” los votos, para que se sienten las bases de honestidad y transparencia e informen sobre quien realmente ganó la elección para asumir a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

ADEMÁS quiero decirles que, “el evidente fraude electoral”, ha causado enorme revuelo político en Nuevo Laredo, el cual se gestó desde el preciso momento en que se puso al descubierto que, la candidata de Morena-PT Carmen Lilia Canturosas, expidió un cheque por la cantidad de 300 mil pesos de su cuenta bancaria personal a favor de Olga Esther Gutiérrez, identificada ésta, como “operadora de Morena”, cuyo dinero ahora explica, “fue destinado para tareas electoreras”, como oportunamente lo di a conocer el domingo por la mañana aquí en Teclazos.

Y POR ESTA RAZÓN, no se descarta que, la señalada Olga Esther, pueda ser parte esencial en los juicios penales que se tengan que ejercer contra los presuntos responsables del fraude electoral, consumado por Morena, para así intentar ganar la elección por la alcaldía en Nuevo Laredo, confirmándose con ello, “la muy clara falta de respeto de Carmen Lilia hacia la voluntad del pueblo”, cuya comunidad Neolaredense, deberá hacer valer sus derechos y exigir “se respete la decisión clara de su sufragio”, y recodarles que en esto, “nadie puede estar por encima de la ley”.

FINALMENTE, les diré que EL PAN está exigiendo se haga un nuevo conteo en las 539 casillas, para de esta forma ir señalando las fehacientes inconsistencias, cuyas anomalías ejercidas en Nuevo Laredo, fueron desarrolladas para favorecer a Carmen Lilia Canturosas, haciéndose uso y gala de la manipulación que hubo en las urnas electorales, como son los caso de “la existencia de más votos que los programados en cada casilla”. Y como el equipo de la Candidata albiazul a la alcaldía de Nuevo Laredo Yahleel Abdala Carmona, tiene todas las pruebas de las anomalías documentadas, esto sin lugar a dudas podría generar el principal precepto que, es el de “hacer respetar la ley”. Y la Victoria por la Presidencia Municipal se otorgue a quien realmente ganó la elección del pasado 6 de junio.

