FRENTE A LAS ELECCIONES, LLAMA A LA UNIDAD LA IGLESIA CATOLICA

Rubén Dueñas

Ante el escenario nacional que proyecta México a todo el mundo, la Iglesia Católica a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a la unidad nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19, así como la emergencia educativa, de seguridad, economía y familiar.

“No hay tiempo para divisiones ni descalificaciones, hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, individuales o partidistas, para alcanzar un diálogo por el bien de todos los mexicanos”, como tal lo manifestaron los obispos mexicanos en el marco de la CX Asamblea Plenaria.

Durante la Asamblea la CEM llamó en particular a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a reflexionar en su papel para implementar estrategias que ayuden a salir de las crisis que enfrenta el país, en lugar de polarizar y dividir aún más a la población.

“A quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo, los invitamos a reflexionar en su papel fundamental, en la promoción de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando”, apuntaron.

Luego hacen hincapié en que las campañas que siembran división y polarizan la sociedad “nunca serán un camino para el bienestar y la paz; tampoco ayudan las políticas públicas que atentan contra la dignidad de las personas o contra el medio ambiente”.

Los religiosos consideran que nuestro país enfrenta graves situaciones derivadas de la pandemia del coronavirus y afirman que la recuperación de México se hace más compleja debido a que en junio se celebrarán elecciones, lo que distrae la atención de los gobernantes y “entorpece” la aplicación de estrategias que respondan a las necesidades urgentes de la república mexicana, por lo que pidieron a la población que podrá emitir su voto, a hacerlo

De manera informada y responsable.

“A los votantes los invitamos a ejercer su derecho al voto. Les proponemos informarse lo más posible acerca de la persona y sus propuestas, de modo que su voto sea libre, razonado y responsable, en coherencia con nuestros valores humanos y cristianos”, remarcan.

Destacan que hemos de evitar ser cómplices de campañas de desinformación, del apoyo a candidatos que están en contra de la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana y de la libertad religiosa; así como el apasionamiento extremo que dañe los nexos familiares o sociales que nos unen. “No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo, nuestro voto ha de ser libre y soberano”, remarcan.

Definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no acaba de aceptar que el INE le retiró en buena lid a su gallo y compadre, Félix Salgado Macedonio, la candidatura a la gubernatura de Guerrero, con las siglas de MORENA; dos días después sigue diciendo que el hecho “es un atentado a la democracia”, lo mismo que en el caso de Raúl Morón en Michoacán.

En la euforia de su desacuerdo con la decisión de los consejeros del INE que le repitiéron la dosis por segunda vez a su querido compadre, se pregunta ¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida?, ¿Por qué no se le deja al pueblo de Michocán, al pueblo de Guerrero que decidan?, si son malos ciudadanos, ¿Qué?, ¿no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?.

Lo más lamentable del caso es que como buen dictador ya dejó ver que va a acabar con el INE de Lorenzo Córdova y va a hacer otro más a modo, lo que va a incluír la renovación del Consejo General. No quiere que nadie le estorbe, porque él es el presidente de México y es el que manda, nadie más.

A los de la SCJN los dobló y como premio acaba de ordenar que el período del presidente se amplié de 4 a 6 años y a los integrantes del Consejo de cinco a 7 años, y todos contentos, pero, pero, pero, con Lorenzo Córdova no ha podido hasta ahora, pero en esta vez si su compadre no es candidato le va a dejar caer el hacha. Pero la manchita de la derrota no se la va a poder quitar nunca.

Días atrás algunos medios de información recordaron la muerte del senador del PAN, Rafael Moreno Valle y de su esposa, Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla. En la nota, donde aparecen ambos sonrientes, se asienta que fue vinculado a proceso el jefe de mantenimiento del helicóptero en el que se mataron al desplomarse –supuestamente– la nave, cuando volaban de Puebla al Distrito Federal.

El trágico hecho para nosotros no es un hecho inédito, ya antes a otros los han sacado de la jugada de igual forma, matándolos y al Dr. Moreno Valle ya le habían puesto la etiqueta de presidenciable y también le costó la vida. Lástima que las investigaciones para esclarecer su muerte solo lleguen hasta identificar al autor material de los hechos, pero el autor intelectual jamás aparece. Así es nuestra democracia.

Pese a los malos augurios ya fue avalada en lo general la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados, lo que para muchos traerá consecuencias para la economía mexicana, como lo estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por cierto el gobernador de Texas, Gregg Abbott, le pidió ayer jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se designe como “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos del tráfico de drogas.

Por escrito Abbott instó al mandatario norteamericano “a tomar medidas inmediatas para combatir los peligrosos y letales carteles de la droga mexicanos. Estos carteles traen terror a nuestras comunidades”, como lo escribió el gobernador de loa texanos.

Apuntó que éstos carteles de la droga mexicanos son “organizaciones terroristas extranjeras”, y es hora de que el Gobierno Federal los designe como tales.

Dijo el mandatario de Texas que los principales carteles mexicanos de la droga como Los Zetas y el Cártel del Golfo pueden calificar fácilmente como organizaciones terroristas extranjeras, ya que de involucran en actividades terroristas como secuestro, asesinato y ponen en peligro vidas.

Durante una reunión del Cabildo el alcalde o mayor de McAllen, Texas, Jim Darling, pidió que se reabra la frontera con México a visitantes no esenciales, ya que no existen índices de contagios que provengan del lado mexicano. Dijo que la medida de reabrir la frontera se hace necesaria debido a que el comercio local esta sufriendo pérdidas económicas desde que se inició la pandemia del coronavirus. Como periodista he sostenido a lo largo del camino que al comercio del lado americano lo mantienen los residentes del lado mexicano de la frontera. Lo dicho por Darling nos da la razón.

