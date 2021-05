GABY VERLAGE “Mi compromiso es con la gente”

*No dejen que los confundan, yo no prometo por conducto de nadie, mi compromiso es directamente con el pueblo de González, dijo la candidata del PAN a la alcaldía y agregó sin distingo alguno, ni compra de votos, el compromiso es visitar casa por casa y de manera directa, sin intermediarios, yo no les voy a fallar, les dice la candidata del PAN.

González, Tam.– Este día la candidata del PAN a la presidencia municipal de González, Gaby Verlage emitió un mensaje contundente para dejar en claro situaciones y despejar dudas a la población de González, sobre sucesos que están tratando de empañar su imagen y personas que utilizan su nombre para tratar de perjudicar su campaña política.

«No dejen que los confundan; yo no prometo por conducto de nadie, mi compromiso es directamente con ustedes mi gente; con las mujeres y hombres de González, yo no distingo, ni compro votos, yo voy hasta tu domicilio para darme la oportunidad de conocerte y darte la oportunidad de conocerme, para conocer de las necesidades de las comunidades y trabajar juntos para darle soluciones».

La abanderada azul, exhortó a la ciudadanía a estar al pendiente de esta situación, ya que señaló que ella no ocupa de intermediarios para hacer compromisos con su gente, por esa razón se ha dado a la tarea de dejar en claro su postura en torno a lo que será su administración en cada domicilio que visita, y en cada rincón del territorio de González, donde además da a conocer sus propuestas y plan de desarrollo para este Municipio, asegurando que de esa forma se obtiene la confianza ciudadana.

Por la tarde Gaby Verlage recorrió la colonia Nuevo Amanecer de la cabecera municipal, saludando a las familias y agradeciendo todas las muestras de apoyo y respaldo hacia su proyecto.

«Seguimos firmes y de pie en esta lucha que es de todos, hoy más que nunca estamos trabajando por un verdadero cambio en González, y el próximo 6 de junio lo vamos a lograr, ¡vamos a ganar!».