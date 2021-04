David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Gallos – gallinas desafiando el Coronavirus

¡Ajua! Ahora si las elecciones más grandes en la historia política de México entraron a su mejor, perdón, estamos hablando de la mayor disputa de cargos de elección de toda América Latina, y el gran reto para los equipos de campaña es no provocar un repunte de casos por Covid-19 ¡efervescencia total!

Al menos unos 93 millones de mexicanos podrán votar este próximo 6 de junio. 15 gubernaturas en disputa; 30 congresos locales y las presidencias municipales de 30 entidades federativas.

Por cierto, un senador al Congreso de la Unión en el estado de Nayarit también iba a elegirse luego de que Miguel Ángel Navarro Quintero, solicitara licencia para contender a la gubernatura nayarita, pero finalmente no habrá elección extraordinaria. Y es que el suplente del morenista Navarro, Daniel Sepúlveda Árcega, no pudo llegar al Senado de la República, pues había sido ministro de culto cinco años anteriores a la elección del 2018… Jajaja no conocen o no respetan definitivamente la Constitución. Si gana Miguel Ángel, ya veremos qué pasa con ese puesto en la cámara alta.

Mientras tanto la lucha sigue por todo el territorio mexicano. 10 partidos políticos, alianzas contranaturales por sus creencias ideológicas; políticos que ayer vociferaban contra un partido político que hoy vanaglorian y arribistas que se quejaban amargarme del Peje cuando eran vividores del pueblo tricolor, hoy son candidatos de Morena. México inicia este lunes los días más locos de su vida política.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), acaba de informar que el México obradorista, pudo evitar fácilmente unas 190 mil muertes durante el 2020, sin embargo, a poco más de un año los fallecidos ya superan los 111 mil; números fríos, tanto como nuestros difuntos, los contagios siguen en aumento y andan arriba de los 221 mil.. y contando.

Parece que lejos de ganar votos, la primera tarea va a ser mostrarse empáticos con las familias de los muertos, después de eso podrán “cantar victoria”.

Tamaulipas es una entidad que toma gran relevancia en la contienda. Se disputan 9 diputaciones federales, pero es la postura enérgica del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra el Gobierno Federal lo que hace atractiva la cartelera política.

Cabeza de Vaca, tiene mayoría en el congreso local y quiere sostenerla, son 32 curules en disputa; de las 43 alcaldías pretende quedarse con las de mayor importancia: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, MAdero y TAmpico son las más atractivas. Si el gobernador saca buenas cuentas, su partido político a nivel nacional le tiene un Gran Premio.

Por mientras sus gallos Ciro Hernández, Jaime Turrubiates y Chucho Nader aspirantes en Altamira, Madero y Tampico respectivamente la tienen más que interesante, cada uno tiene que vencer cuadros políticos trascendentes; Ciro, las traiciones internas; Jaime a Adrian Oseguera, de Morena; y Chucho, ni más ni menos que a Paloma Guillen, que sale con la bandera del PRI y cautiva a ciudadanos que hasta pensaban irse a Morena; ya veremos.

Tómese un té de simonillo o gordolobo que la efervescencia apenas comenzó y faltan muchas lunas para echar las palomas al vuelo.

davidcastellanost@hotmail.com