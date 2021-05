Garantiza Yahleel mejoras en salud e infraestructura

*Trabajadores neolaredenses expresan que el gobierno de Yahleel Abdala dará cobertura a sus principales necesidades: Salud y construcción de una guardería

NUEVO LAREDO, TAM.- Los temas de salud y la construcción de una guardería son de las principales necesidades que tienen los neolaredenses, y a la vez son temas prioritarios de la candidata a la presidencia municipal, Yahleel Abdala Carmona, y que están considerados para realizarse en su primer año de gobierno.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, durante su gobierno, la atención a la salud será una prioridad y es por eso que construirá la primera clínica municipal de salud donde atenderán médicos especialistas todos los días de manera gratuita y contará con un banco de medicamentos para que lleven su tratamiento correcto y mejore su salud.

Durante su plática con trabajadores de la funeraria Vázquez, la candidata panista también expuso su compromiso de construir una guardería de 24 horas y apoyar a todas las madres que necesiten el servicio al no tener dónde dejar a sus hijos durante su horario laboral, ya sea nocturno.

Y es que, en Nuevo Laredo se estima que son más de 35 mil mujeres que son jefas de familia y tienen que sacar adelante su hogar solas.

“Mi hijo tiene 9 años y se queda solo porque ahorita no hay escuelas por la pandemia, no hay quién te lo cuide porque no tienen por qué salir, no hay personas que estén al pendiente, yo estoy al pendiente de él con el teléfono nada más todo el tiempo y procuro que tenga saldo, por eso voy a votar por usted y Dios quiera que cumpla lo de las guarderías”, dijo una trabajadora luego de escuchar la propuesta de trabajo de la candidata.

“Les aseguro que no van a encontrar mejor defensora de Nuevo Laredo que una servidora, conozco hasta el lugar más recóndito de la ciudad, aquí he estado siempre y de verdad, cuando he tenido que defender lo he hecho con toda la determinación y el coraje que a veces se necesita para exigir lo justo, con esa visión es con la que vengo para ser presidenta municipal”, agregó la candidata.

También destacó que mejorará el drenaje, alumbrado público y calles de todas las colonias como parte del proyecto de 246 obras que realizará en su primer año de gobierno.

VISITA A ZAYRO LOGISTICS

Yahleel Abdala también visitó la agencia aduanal Zayro Logistics donde también expuso propuestas para mejorar la competitividad de la ciudad en materia de comercio exterior como la construcción de un paradero de camiones de carga en el km 26, dos parques industriales más en la ciudad, entre otros proyectos.

Luis Zamudio, propietario de esta empresa destacó el entusiasmo y amor con el que expresa las propuestas la candidata y dijo que son esos los políticos y representantes que necesita Nuevo Laredo para mejorar la ciudad y la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Además, señaló la importancia de las elecciones del 6 de junio ya que asegura, se juega el futuro no solo de esta ciudad, sino de México ante un gobierno morenista que sólo busca acabar con la libertad de las y los mexicanos.

“En este periodo yo he mandado varias circulares a todos ustedes alertándolos del peligro que representa este gobierno y entonces ahora me manifiesto de una manera más abierta porque está en juego no la candidatura de la alcaldía de Nuevo Laredo, no solo está en juego el bienestar de nuestra ciudad, está en juego todo nuestro país”, recalcó Zamudio.