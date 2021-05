LETRAS PROHIBIDAS

¿Gattás a la deriva…?

Clemente Zapata M.

El Candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la Alcaldía de Ciudad Victoria, EDUARDO “LALO” GATTÁS, lejos de fortalecer su campaña está perdiendo fuerza.

Hasta el momento nadie de su equipo de campaña ha sido capaz de revertir esta realidad… Tras ser puntero en las preferencias electorales, al inicio de su campaña, su imagen comenzó a caer de forma suave pero gradual.

Hay que reconocer que GATTÁS trabajó mucho en una estructura propia, las llamadas “casas morenas”, pero se le olvidó algo muy importante: recomponer su imagen y negociar con los propios cuadros de su partido: Morena. Algo elemental en cualquier estrategia política.

No se sabe quién aconsejó a GATTÁS para que desdeñara a cuadros de su propio partido en la conformación de su planilla, situación que ahora le genera conflictos pues se sabe que miembros de Morena simplemente le están regresando “el favor”, es decir le dan la espalda tal y como él se las dio a ellos.

GATTÁS, antes de sumar comenzó a restar. Desdeñó caminar en armonía por estas elecciones de la mano de sus propios compañeros de partido y se dejó seducir por quienes le endulzaron el oído.

Sería una necedad y un desperdicio de tiempo, tratar de negar que el partido Morena, en algunas zonas de la entidad, esté completamente fracturado.

Esa situación, guste o no, genera una percepción negativa entre los “votantes indecisos” de toda la entidad, no sólo en Reynosa, Tula, Güémez o Tampico, como pudiera pensarse por ser los lugares donde más marcado está la fractura.

Allí tiene, por ejemplo, lo que la regidora de Morena, ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ha venido señalando, por lo menos en las últimas tres semanas, en contra de LALO GATTÁS.

La Edil guinda de Victoria ha conminado a su propio candidato a la Alcaldía, a que dé una explicación sobre la presunta demanda que pesa en su contra sobre violencia doméstica y no sólo ella es la única que le ha pedido una aclaración, pues varios candidatos, empresarios y miembros de la sociedad civil lo ha cuestionado, pero GATTÁS simplemente se ríe y guarda silencio.

También RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ha cuestionado a GATTÁS sobre la conformación de su planilla, donde dejó fuera a prominentes miembros de Morena, a pesar de que las llamadas “casas morenas” las hizo con parte de la militancia de dicho partido.

La misma Edil reconoció que ella y sus compañeros de partido no están trabajando, es decir no están operando para GATTÁS, aunque sí lo están haciendo para los candidatos a las dos diputaciones locales y a la federal que le corresponde a la Capital, ¿qué significa esto…?

Mientras que candidatos a la Alcaldía de Victoria, como el priista ALEJANDRO MONTOYA; el perredista, GUILLERMO VIZCAÍNO; la panista PILAR GÓMEZ o la candidata verde GABRIELA MILLÁ, iniciaron sus respectivas campañas sumando a sus compañeros de partido, con GATTÁS se evidencia todo lo contrario.

LALO GATTÁS usa los colores de Morena, sus “casas”, las siglas, pero se evidencia un marcado “divorcio” con cuadros y hasta con funcionarios morenistas del Gobierno federal, ¿qué significa eso…?

La suma de todos estos errores es lo que, en teoría, le ha venido desinflando la campaña al Candidato de Morena a la Alcaldía de Victoria.

De haber iniciado como puntero, va que vuela para la tercera posición y a menos de 15 días de que se acabe el proselitismo, por eso la pregunta es válida: ¿GATTÁS a la deriva…? Pendientes…

~~FIJAN POSTURA SOBRE ORDEN DE APREHENSIÓN

++CUENTAN QUE… El presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aseguró que él no tiene metidas las manos en la orden de aprehensión que fue girada en contra del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a pesar de que éste goza de fuero y permanece en el cargo porque así lo determinó el Congreso tamaulipeco y además respaldado por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES fue claro y enérgico al señalar que en la agenda del Poder Legislativo no está contemplado el nombramiento de un Gobernador sustituto. Detalló que no ve un escenario de desaparición de poderes ya que los mismos siguen trabajando fuerte. Dijo que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA tiene fuero por parte de la Constitución política tamaulipeca, dejando en claro que el Congreso de Tamaulipas no ha recibido ningún exhorto, ni tampoco una notificación sobre la supuesta orden de aprehensión… remarcó PEÑA FLORES que en Tamaulipas hay gobernabilidad por lo que llamó a no permitir que esta situación distraiga a nadie… Su postura con relación a la orden de aprehensión fue la siguiente: “Para nosotros está muy claro, el resolutivo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que coincide y hace valer la determinación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, fue en apego al artículo 111 constitucional, es decir que le da la razón al Congreso del Estado; para nosotros ésa es la verdad legal, somos un estado que cree en las instituciones, en las leyes de México y de nuestro estado, por eso las hacemos valer, las respetamos y las cumplimos”. ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), EDGAR MELHEM SALINAS, dijo que “El PRI no es aval de nadie”, al opinar sobre el tema de la orden de aprehensión girada en contra del Gobernador tamaulipeco… MELHEM lamentó que el Congreso local no haya tomado la determinación de nombrar a un Mandatario sustituto agregando que serían los tribunales federales quienes determinen o no la culpabilidad del Gobernador, por lo que apuró al Congreso local a que diera una salida política o solución institucional sobre este tema… Remarcó el Líder de los priistas en la entidad que su partido ni será aval “ni defenderá a nadie” agregando que los integrantes de su partido han sido muy claros desde que se aprobó el desafuero. ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Con 24 votos a favor, ocho en contra y sin abstenciones, el Congreso local aprobó una propuesta presentada por el diputado local del PAN, FÉLIX GARCÍA AGUIAR para que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presente una demanda en contra del Juez de Distrito que ordenó la detención del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA… En sus argumentos detalla que dicha orden judicial viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se garantiza el fuero a un Gobernador y además vulnera una resolución de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como del Poder Legislativo… O sea que el Juez se pasó por el arco del triunfo la Suprema Corte y el Congreso local y por tanto también debería rendir cuentas… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

~~RECUENTO DE DAÑOS EN NUEVO LAREDO.- Teniendo la colaboración del director estatal de Protección Civil, PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, se dio un recuento de daños por parte del alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ. Informó que fueron 157 mil 228 hogares los que se quedaron sin luz y representan un 12 por ciento de los usuarios de la región; por fortuna y hasta el momento se ha logrado restablecer el suministro a más del 50 por ciento de los afectados. Se contabilizaron 156 viviendas dañadas. El alcalde SANMIGUEL dijo que se cuenta con un fondo cercano a los diez millones de pesos para casos de desastres por lo que se procederá a brindar apoyo a los afectados con madera, láminas y barrotes para las viviendas. Se reportaron 400 arbotantes y postes caídos, 40 semáforos caídos, 385 árboles dañados por las principales calles y 280 bardas caídas.

Gracias… nos leemos hasta el lunes…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com