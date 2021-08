Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Gattás no aterriza

No hay vuelta de hoja, en Tamaulipas las clases presenciales van por que van, pero por lo pronto será en 19 municipios, los cuales se encuentran en semáforo epidemiológico verde, amarillo y naranja.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien dejó claro que se regresará a clases presenciales de forma Segura, Progresiva y Ordenada.

El ejecutivo del estado dejó en claro que para ello se hizo un análisis muy profundo en Tamaulipas entre las partes involucradas, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, definiéndose los protocolos a seguir y el número de alumnos que puede ingresar a los salones de clases.

Además, aseguró que en Tamaulipas no se le pedirá a los padres de familia que firmen un consentimiento para que sus hijos asistan a la escuela.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, confirmó lo anterior y amplió los detalles de las acciones que se tomarán para el regreso a las aulas y aseguró que la apertura de escuelas no ha provocado un aumento de casos del virus, donde la transmisión comunitaria es baja.

Explicó que la transmisión del COVID está más relacionada a eventos de la vida diaria que a los salones de clase.

Gloria Molina añadió que para ello se pusieron condiciones a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que se den las clases presenciales, entre ellas, el que las escuelas cuenten con el distintito Escuela Segura, hasta el momento dijo son 200 que ya cumplieron con ese requisito.

“Desde hace cuatro meses estamos trabajando para preparar las escuelas, estas deben contar con un responsable de la implementación de las medidas sanitarias, además desde el inicio de la pandemia el virus ha sido más benévolo con los niños, la evidencia científica sugiere que una menor propagación del virus entre menores de 10 años que en los mayores de edad”.

Sin embargo, reconoció que las niñas y niños pueden infectarse y transmitir el virus a otras personas.

GATTÁS AUN NO ATERRIZA

No se niega que las intenciones siempre son buenas, pero son mucho mejor si estás van acompañadas de acciones congruentes que demuestres el verdadero interés por resolver la problemática que enfrenta la capital del estado.

Además de buenas intenciones y acciones, se necesita que quien las aplica sea inteligente, que no se confié ni crea todo lo que le dicen al oído sus más cercanos colaboradores, rodearse de un equipo realmente confiable, no de personas carentes de capacidad y desleales que en el corto plazo en lugar de ayudarle llevarán a la ruina a quien está a la cabeza, pues finalmente hará parecer que no es quien manda, sino más bien que lo manipulan.

Lo anterior viene a colación porque todo indica que Eduardo Abraham Gattás Báez no se ha dado cuenta que se ha rodeado de un equipo no del todo eficiente, y por si fuera poco, en las regidurías se le infiltraron varios panistas, entre ellos algunos que ni siquiera son militantes.

Pues a pesar que se suponía que con tanto candidato independiente que participó en el pasado proceso electoral, Gattás tendría un cabildo más a modo, pero finalmente no fue así.

De acuerdo a la información que se ha filtrado desde hace tiempo, el cabildo de Victoria quedaría así; Regidores, Mercedes Lorena Zapata Medina, Alejandro Ceniceros Martínez, Ninfa María Saldaña Tamez, Oscar Alberto Narváez Ramos, Nora Elpidia Soto Ramírez, Julio Isaí Yépez Martínez, Imelda Bernal Sánchez, Mario Alberto Chávez Herrera, Laura Monserrat Xóchitl Casamitjana, Iván Saldaña, Lilia Petra Ramos González, Hugo Alberto Galván Ibarra, Anayansi Mildred Castillo Martínez y Guadalupe Perea Almanza.

Nuestras orejas nos han hecho llegar información, aunque aun no es del todo comprobable aquí se lo adelantaremos, al equipo de Gattás se integrarían dos elementos, Heriberto Zarate y Luis Enrique Peláez, el primero en Atención Ciudadana y el segundo como director de Gobierno, ambos dos, son gente de trabajo y por supuesto que serían aciertos muy importantes del alcalde electo, a quien le faltan solo 43 días par tomar posesión.

No podemos decir lo mismo de quien al parecer ya fue ratificado como director de comunicación, Uvaldo Castillo Martínez, pues hay muchas quejas en su contra, además de sus constantes errores y maltrato hacia varios representantes de medios de comunicación, tanto durante la campaña de Gattás como después del proceso electoral.

Y si esto fuera poco, el de marras participa activamente en grupos de whatsapp donde ha hecho críticas contra priistas, olvidando que el mismo perteneció a ese partido político, al menos desempeñándose como responsable del área de prensa durante la administración de Miguel González Salum.

Tal parece que los orígenes de quien ahora es su patrón no importan, debe recordar que Lalo Gattás surgió también de las filas del PRI, si bien es cierto que no sobresalió o no recibió las mismas oportunidades que ahora tiene con Morena, tanto que ya es alcalde electo y muy pronto el presidente municipal en funciones de ciudad Victoria.

Uvaldo Castillo debe dejar de escupir para arriba, si Gattás se mantiene firme en darle el puesto de director de comunicación social, tendrá la oportunidad de hacer las cosas bien, no creemos que Castillo Martínez sea una mala persona, más bien podría estar desorientado o mal influenciado por quienes le rodean.

En caso de que sí lo sea, va ser el peor lastre que cargue el alcalde en su administración, sin contar el que también se contempla el regreso de Eliseo García Leal a la gerencia de Comapa.

Eduardo Gattás no debe olvidar que al gobierno estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas todavía le queda un año, donde manda nada menos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalamos estos por los nombramientos adelantados que se han difundido, deberá razonar y ser más inteligente.

Aun cuando se sabe que los municipios son autónomos, también es cierto que el gobierno estatal aporta recursos importantes para obras, ahí es donde Gattás debe tener mucho cuidado para no actuar impulsivo y cerrarse las puertas antes de llegar, los más afectados serían los victorenses.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.