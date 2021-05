            < Gattás retrocede y Pilar Avanza: Massive Caller

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Al concluir la tercera semana de campaña a la Presidencia Municipal de Victoria, la encuestadora Massive Caller, presenta comparativos del crecimiento de los diferentes candidatos, que podemos resumir de la siguiente manera: se mantienen como punteros María del Pilar Gómez Leal con 5 puntos arriba de Eduardo Abraham Gattás Báez, la primera por el Partido Acción Nacional y el segundo por la alianza Morena-PT, y en tercer lugar el candidato del PRI Alejandro Montoya Lozano.

Lo interesantes es el seguimiento de cada uno de los candidatos a partir del arranque de la campaña, por ejemplo el abanderado de Morena inició con 27 puntos y Pilar con 23, algo explicable debido a que Eduardo Abraham tiene más de un año recorriendo colonias, acompañando a los siervos de la nación en sus recorridos, de tal manera que llegó con la tarea un tanto adelantada pero su crecimiento se detuvo en la segunda semana.

Por su parte Pilar que inició con 3.9 puntos por debajo de Gattás, empezó su crecimiento conforme avanzó la campaña, a los 7 días la candidata creció más de cinco puntos sin alcanzarlo, pero en la segunda semana lo rebasó al lograr 31.5 por ciento contra 28.7 por ciento. Y en la tercera semana que concluyó el 9 de mayo alcanzó 32 puntos, 5 más que su competidor morenista.

En los 21 días de medición de Massive Caller, el candidato morenista ha decrecido 6.4 %. Inició, como ya señalamos con 33.4 %, a los 7 días 31.6 %, en la 2ª semana 28.7 %, y al 9 de mayo cerró con 27.0 %. Como puede observar su trayectoria ha sido hacia atrás.

En cuanto a Pilar va con paso firme, no ha decrecido en ningún momento, y su avance total en las tres semanas fue de 8.9 %.

Por lo que respecta al candidato del PRI Alejandro Montoya Lozano, la encuestadora lo registró en el despegue de la campaña con 11.6 %, a los 7 días con 8.6 %, a los 14 días obtiene 7.3 % y al concluir los 21 días 9.8 %.

2.- Hasta ahora todos los candidatos a alcaldes del PRI no logran superar el 10 %, la excepción es Paloma Guillén Vicente candidata por Tampico que registra 11%.

En Tampico el triunfo del PAN con la reelección de Jesús Nader ya está decretado desde hace más de un año y su crecimiento ha sido sostenido, inició la campaña con 50.2 % , luego subió a 51.1 %, después bajó a 48.6% y el 9 de mayo calificó con 51.8 %. Para no cansarlo con tantos datos le resumo que su adversaria más importante es Olga Sosa quien presenta una trayectoria de decrecimiento sostenido, empezó con 23.7 y siempre fue hacia abajo, y llegó a la 3ra semana de campaña con 19.3 %. Por el contrario Paloma Guillén llevando a cuestas la pesada loza Tricolor logró crecer, de 3.4% a 11.9 %.

Hay percepción ciudadana de crecimiento en algunos candidatos del Tricolor, ayer mencionamos los casos de Matamoros, Valle Hermoso y precisamente el de Victoria, pero en las evaluaciones no califican para ganar si las votaciones fueran este día.

No podemos pasar por alto que hay fenómenos sociales, que pueden cambiar el rumbo de la aprobación ciudadana, lo estamos viendo con Morena que ha tenido un decrecimiento no sólo local, sino a nivel nacional, por los comportamientos de algunos de sus candidatos que transgreden las buenas costumbres; por la tragedia de la ruta 12 del Metro y otros impactos en la economía, como el encarecimiento de la gasolina, que no compete al gobierno federal de la 4ª T, pero como en la mañanera alguna vez el Presidente se atribuyó una baja de precio, pues ahora muchos pueden responsabilizarlo del alza.

De tal manera que en los próximos 26 días pueden ocurrir fenómenos que escapan del control de los partidos políticos y los candidatos. Veremos y le estaremos platicando.

3.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas busca a través de actividades extra curriculares inyectar a los alumnos de un nivel pre-universitario el interés de profesionalizarse más allá del propósito de obtener un título, ser una persona realizada al hace lo que le gusta, partiendo de la elección acertada de la carrera de acuerdo a sus capacidades y habilidades, siempre con un rumbo, para convertirse en un experto en alguna actividad determinada.

En el propósito de hacer profesionistas exitosos la Casa de Estudios ha celebrado diferentes conferencias a estudiantes de nivel medio superior de todo el estado para facilitar tanto la elección de la carrera que le proporcione mejores resultados, como para contribuir en su desarrollo humano y sexualidad. En esa perspectiva la psicóloga Esther Crisóstomo Cortés disertó sobre el tema “Ser Universitario”.

La especialista se dirigió a los estudiantes y futuros universitarios a los que presentó tres aspectos fundamentales que deben tomar en cuenta al elegir una carrera. Primero tomar en cuenta que talento tiene, que se le facilita, que actividades o tareas puede hacer de manera sencilla y cuando las hace, que no sean tediosas, sino que las disfrute y no sienta pasar el tiempo.

El segundo aspecto es percibir “que cosas tienen sentido para ti, para que puedas expresar, es algo que me gustaría hacer”. Y el tercero es detectar a un modelo, alguien a quien se admira y del que puedas decir “Yo quiero ser como él o como ella”.

De esta manera se estará en las mejores condiciones de ingresar a la Universidad y no por el sólo deseo de obtener un título. Asimismo la Universidad contribuye a que los jóvenes próximos a elegir una carrera, lo hagan en las mejores condiciones y reducir a una mínima expresión las posibilidades de deserción y de cambiar de programa académico a medio camino.