Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Gattás y los priístas locales

En el asunto de los colaboradores que tendrá en el Ayuntamiento el alcalde electo, Eduardo Gattás Báez, quienes se sienten dueños del triunfo que el empresario obtuvo en las urnas el pasado mes de julio, tendrán que acostumbrarse, junto con los que se creen dueños del balón político porque pertenecen al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, a convivir con priístas o sus descendientes, como el caso de Hugo Reséndez Silva y, cómo dice la canción, qué de malo tiene.

Acostumbrarse tiene que ver de manera directa con el origen partidista que tiene el ganador de las elecciones del pasado seis de junio y que es priísta, ni modo que sus compañeros, amigos, colaboradores y futuros funcionarios del Ayuntamiento no lo vayan a ser, sobre todo, porque en el PMRN, no hay de dónde echar mano para cubrir todos los cargos que hay en la Institución para que funcione conforme al Código Municipal, ordenamiento en el cual se encuentran las obligaciones que tiene con la ciudadanía que fue a las urnas y dio la espalda a la reelección de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal.

Una cosa es que, los neo regeneracionistas se sientan dueños del campo y del balón y no quieran que personas que tienen el mismo origen que su futuro alcalde aparezcan en el escenario municipal, sin embargo, esto es algo que no podrán contener, si se toma en cuenta que detrás del proyecto político por el que ha trabajado desde hace años Gattás Báez, tiene aportaciones relevantes de quienes fueron sus compañeros

Para nada todo se lo debe a militantes del PMRN, ni tampoco a personajes que aparecieron de la noche a la mañana como, Alfonso Rizk Rodríguez que se cambió del PAN a la neo izquierda. Además, cabe la posibilidad de que algunas o algunos integrantes de la planilla, como la expriísta Guadalupe Perea Almanza, pueda pedir licencia como titular de la R3giduría 14, para ocupar algún cargo en el Ayuntamiento, ya que, es una mujer de mucha experiencia para lograr resultados efectivos en algún encargo como funcionaria.

Muchos más de quienes se incorporaron al proyecto del empresario local, estuvieron en cargos públicos originados en partidos políticos diferentes a PMRN, por tanto, nada será sorpresa en cuánto a la conformación del gabinete municipal, aunque, debería de darle mucha altura, para que, desde el 17 Hidalgo, pueda pensarse en que en el Edificio de la presidencia municipal pueda gestarse un proyecto de mayor envergadura, la candidatura al gobierno de la entidad el año que viene, que de malo tiene.

Por cierto, de entre las cosas que los ciudadanos quieren escuchar para el futuro mediato, es la afirmación del alcalde electo, Gattás Báez, de dar prioridad a la atención de los servicios básicos, que tampoco es nuevo, porque los anteriores alcaldes electos, hicieron algo parecido ya que, no tan desastroso como en este tiempo, pero, si hubo deficiencias marcadas en la recolección de la basura, descuido de las calles por que las brigadas de bacheo dejaron de funcionar y desatención de las áreas verdes, que no son propias de una ciudad como la Capital de Tamaulipas.

El equipo que se arma para la próxima administración municipal no tiene que llegar con aspavientos y grandes promesas, de forma simple, que se pongan a trabajar el primer año en la gestión de recursos con la Federación para que se resuelvan asuntos como la escases de agua potable, cosa que se logrará con la aportación de recursos desde la Comisión Nacional del Agua, de otra manera será imposible ya que, la Comisión Estatal del Agua en la que despacha el arquitecto reynosense Luis Pinto Covarrubias, jamás ha hecho nada para respaldar a las COMAPAS de la entidad, al contrario, les ha exigido que den buen servicio, pero, nunca les ha dado nada.

Ahora bien, los funcionarios de la CONAGUA no están para ofertar ayuda a los municipios a fin de que resuelvan sus problemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano y, menos en entidades como Tamaulipas que ha tenido una confrontación directa con el Gobierno de la República, por tanto, los colaboradores del alcalde electo que revisan el asunto de la falta de agua en todos los sectores de la ciudad, tiene que elaborar un proyecto ejecutivo para llevarlo a la CONAGUA y hacer muchas horas de espera en las oficinas de los funcionarios que autorizan los recursos, en el entendido de que no se trata de 10 millones de pesos, sino de más de 600 millones de pesos mismos que sí existen en las arcas nacionales, solo hay que llevar un proyecto contundente, dimensión que conoce el ingeniero Eliseo García Leal, porque ya fue dos veces gerente del organismo operador.

Además, Gattás Báez tiene bien claro que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la entidad que tiene a su cargo la contadora María de Lourdes Arteaga Reyna, solo le entregará las participaciones municipales que son enviadas como parte del presupuesto del Estado y ningún cinco más.

Incluso, podría ser menos, debido a los recortes que llegan directitos desde la Secretaría de hacienda y Crédito Público, porque allá usan más recursos para los programas sociales del Presidente Andrés López Obrador, prioritario para ellos, así que, la sed de los habitantes de Ciudad Victoria no está dentro de sus prioridades, de ahí que la gestión requiera de muchos días de tocar puertas y más puertas de CONAGUA, comenzando con el respaldo de la gerencia Golfo Norte, a la cual ya acudieron hace semanas.

Los otros.

Según el INE que maneja el Consejero Lorenzo Córdova Vianello, hizo ver que la consulta popular realizada este domingo, tiene ya su parte en la historia de la democracia, porque fue la primera en su tipo y de carácter constitucional, además, la organización cumplió con todos los elementos para considerarla como buena, ya que, las mesas de votación se abrieron de acuerdo a la previsión en un 99.9 por ciento y los incidentes de los que dieron cuenta, fueron ínfimos por tanto no tendrán nada que ver en el resultado del ejercicio ciudadano.

Los primeros datos no oficiales que se tuvieron de la encuesta popular es que, la participación ciudadana es que no se superó ni siquiera el 10 por ciento del listado nominal de mexicanos que tiene el INE y que se puso a disposición de los responsables de la votación. Pudo observarse que las urnas quedaron vacías y fueron contados los casos en los que superaron a la tercera parte, así que, es seguro que no habrá juicios a los expresidentes de la República.