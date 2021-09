Oscar Contreras

Geño seguirá luchando por su libertad

La noticia sobre la libertad de Geño Hernández Flores circuló con intensidad en las redes sociales y causó alegría, sorpresa, angustia y el enojo entre sus simpatizantes, adversarios y detractores.

Y es que José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de lo Penal de Ciudad Victoria, dictaminó un auto de libertad en favor del exgobernador, pero seguirá preso en el penal de Tenango en el Estado de México, ya que aún tiene que enfrentar dos procesos:

Uno es por enriquecimiento ilícito y el otro es la extradición a los Estados Unidos que un Juez de Texas solicitó, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine su destino en los próximos meses.

Sin embargo, este anuncio confirmó que Geño Hernández mantiene su posicionamiento con los tamaulipecos; sigue siendo uno de los ex gobernadores que más cariño le tiene la gente y no les importa que lo acusen de lavado de dinero y lo vinculen con la delincuencia organizada, porque el victorense se ganó su reconocimiento y respeto debido a su sencillez en el trato y la generosidad con la cual se distinguió cuando estuvo al frente del gobierno estatal.

De tal manera que cuando se conoció la resolución del Juez, de inmediato y en cuestión de segundos todo Tamaulipas la conoció y se hicieron un sin fin de comentarios sobre su añorada libertad y hasta se llegó a decir que sus traidores ahora sí la pagarían por haberlo abandonado cuando más los necesitaba.

El caso es que Geño Hernández no saldrá del penal de Tenango y aunque muchos de sus simpatizantes estaban festejando su libertad, al enterarse de su situación con más claridad, siguieron la fiesta y en muchos de los casos sirvió para definir a quien apoyarán en la próxima elección.

Sin duda que con esto nos damos cuenta que sí Geño quisiera apoyar a uno de los candidatos al gobierno estatal, bastaría con que grabara un mensaje para que sus seguidores lo apoyaran y es casi seguro, que lo haría ganar desde la cárcel sin meter las manos, ni recursos y sin enviar operadores.

En fin, el ingeniero Hernández Flores seguirá esperando la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parece que este momento pudiera convenirle, ya que México pasa por una tensa relación con los Estados Unidos debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca desligarse de la influencia que ejercen los norteamericanos en su relación con los países de Centroamérica, el Caribe y América Latina, pero habrá que esperar porque luego la justicia no tiene cambios ni modificaciones cuando se trata de juzgar a una persona y eso muy pronto lo sabremos.

Por lo pronto, mientras Geño Hernández anda en estos asuntos legales, su compadre Arturo Díez Gutiérrez Navarro sigue marcando la diferencia entre los aspirantes a obtener una candidatura al gobierno del estado.

Díez Gutiérrez cada vez que puede demuestra que tiene buenas relaciones en el ámbito empresarial y político del país, pero en especial que tiene suficientes recursos para movilizarse, ya que un día lo vemos en avión otro a caballo y hasta haciendo ejercicio cerca de la gente.

Además, ya se sabe que está cerca de los hombres más poderosos del mundo como Carlos Slim y esto pudiera generarle ciertas simpatías, aunque eso no lo hace ganar y lo que sus asesores deberían hacer es crear un mensaje con el que pueda convencer a los tamaulipecos, así como lo hizo Geño, su compadre, durante la campaña interna del PRI y consiguió convencer que era el mejor candidato para ganar la elección.

Claro que Arturo 10 no tiene el carisma ni la personalidad de Geño, pero tiene cierta empatía con la gente y en esta etapa pudiera ser un poco más terrenal, bajarle a la velocidad y ponerse a recorrer el estado bajo una planeación estratégica que lo posicione porque Movimiento Ciudadano no le garantiza hacerlo, este partido sigue limita y no tienen una estructura política y electoral que lo pueda hacer ganar.

Así que Diez Gutiérrez tiene que aterrizar y empezar a platicar con los dirigentes de todos los sectores, colonias y los principales líderes sociales de las ciudades más importantes de Tamaulipas para que al menos pueda hacer una campaña competitiva y haga un buen papel en las elecciones del 22.

De salida. El paso a desnivel de la avenida Tamaulipas en ciudad Madero siempre fue una obra innecesaria y lo peor es que estuvo mal diseñada y tuvo una deficiente construcción. Ahora sabemos que tiene tres meses que está en rehabilitación y GobTam ha iniciado su desmantelamiento lo cual quiere decir su destrucción.

Cabe señalar que este puente de 650 metros de longitud se inauguró el 22 de marzo del 2018 y la construcción que duró cuatro meses tuvo un costo aproximado a los 200 millones de pesos y aunque nunca se supo quién lo construyó, es necesario que las autoridades lo hagan pagar por su deficiencia y den a conocer el nombre de la constructora, para que nunca más vuelvan a realizar una obra pública. ¿Será posible?… ojalá que así sea…