GEOVANNI BARRIOS SUSTITUIRA «AL MAKITO» PEÑA ORTIZ EN REYNOSA

Por Guadalupe E. González

TODO PARECE indicar que. el Lic. Giovanni Francesco Barrios Moreno, hoy lunes alrededor del mediodía, podría convertirse en el candidato oficial del Partido MORENA a la Presidencia Municipal de Reynosa, para sustituir a Carlitos “el Makito” Peña Ortiz, porque el hijo de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez, «fue impuesto ilegalmente» como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal en esta ciudad fronteriza, cuya versión desde anoche «ha corrido como fuego en reguero de pólvora», porque hay mucha gente indignada por la referida imposición del joven, al que su madre, presumiblemente, le compró la candidatura para ella, «ser el poder tras el trono».

LO ANTERIOR, es porque el Tribunal Estatal Electoral sesionará hoy lunes 3 de mayo, para definir un total de 201 impugnaciones, porque de manera ilegal registraron candidatos que no eran ni siquiera simpatizantes y por esta razón, el reconocido jurista Lic. GEOVANNI BARRIOS MORENA, será quien asuma la posición que, le fuera arrebatada, porque para Mario Delgado Carrillo, fue más importante, «comerciar la candidatura» en por lo menos 5 millones de dólares con la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, tema que, desde el primer día de abril, causó enorme polémica, por aquellos de los apostolados infantiles e irrisorios de MORENA de no robar, no mentir y no traicionar, pero eso al Líder nacional Moreno Mario Delgado Carrillo, le importó un bledo, porque prefirió hacer negocio que respetar los estatutos del Partido.

POR ESTA RAZÓN, Mario Delgado Carrillo, “se estaría viendo en serios aprietos financieros” por su mercenario proceder, porque “si él comercio las candidaturas”, como es la versión que no se descarta, estaría siendo objeto del reclamo por la falta de seriedad por la imposición de los candidatos y el caso Reynosa con Carlitos “EL Makito” Peña Ortiz es la prueba irrefutable, tema que causó enorme indignación entre la militancia de Morena y de mucha gente que pensó que Morena, era un partido diferente, por el falaz slogan de “no comulgar con la corrupción y la impunidad”.

ASÍ ES QUE, este día “el Partido Morena, se caerá de la nube” en que lo tienen muchos mexicanos y tamaulipecos, porque al paso del tiempo, han sido tantos los errores garrafales o mejor dicho, los mal intencionados negocios que, han venido generándose al interior del partido, debido a las posturas mercenarias del líder nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, quien al clásico estilo del PRI, que es de donde él viene, por sus raíces tricolores, ha sido mejor para él, “negociar candidaturas y amasar fortuna”, a costillas del Partido, cuyo tema ha venido generando muy marcada decepción.

PERO LA LEY es la ley y esta tendrá que aplicarse este día, fecha que será histórica, porque se confirmaría que, Morena es un partido, que no es, ni ha sido lo que dijo sería, me refiero a que “Morena ofreció ser la esperanza de los mexicanos” y ha sido todo lo contrario, por la actitud mercenaria adoptada por Mario Delgado Carrillo, lo que ya es del dominio público. Así es que, de ejecutarse la aplicación de la ley, téngase la certeza que, Carlitos “El Makito” Peña Ortiz, no sería más el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa.

POR ELLO, se espera que hoy el Instituto Electoral de Tamaulipas, en el marco legal, defina desconocer la candidatura de Carlitos “El Makito” Peña Ortiz y en su lugar sea ungido por Morena el Lic. Giovanni Barrios Moreno, como el oficial candidato a la alcaldía de Reynosa, debido a que el jurista reynosense, se registró en tiempo y forma y cumplió con los requisitos para el registró legal ante el IETAM, detalle que desde ayer domingo, ha venido causando enorme revuelo político, porque para mucha gente que ya no quieren a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, “por el mal papel” que esta mujer ha hecho como alcaldesa y también por haber obrado por pisotear los derechos de los auténticos militantes de Morena, a los que ofendió pasando por encima de ellos, gracias al dinero que, presumiblemente, invirtió ante Mario Delgado, para que su hijo, fuera como hasta hoy, el candidato a la alcaldía por Reynosa.

PARA CONCLUIR, se estará esperando este medio día, la decisión oficial del IETAM, para conocer el fallo o el veredicto justo, en la designación de quien debe ser el candidato a Presidente Municipal por Reynosa, contemplándose que, si de obra legalmente en este caso, quien deberá ser el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, es el Lic. Giovanni Barrios Moreno.

