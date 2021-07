RELOJ POLITICO

ALEJANDRO ROJAS ALBOROTA EL “AVISPERO” POLITICO.

GERARDO PEÑA INICIA GIRA PRE CAMPAÑA POR NUEVO LAREDO.

Quien vino alborotar el “avispero” político en Reynosa fue, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, pre candidato de Morena a gobernador que ofreció “nuevo Tamaulipas” al proponer un pacto social para sentar las bases de una nueva constitución y abrir espacios laborales a los más de nueve aspirantes a la gubernatura para aprovechar su capacidad.

A cada uno de ellos de acuerdo a su perfil por ejemplo al senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, al sector salud y así, sucesivamente a unos cuantas más que se le ocurrió ir mencionado.

En conferencia de prensa con total desorden y desorganización y todos amontados sin tomar las medidas sanitarias fue una conferencia muy a las carreras y el fin fue logrado por ROJAS DIAZ DURAN, de darse a notar que el es uno de los aspirantes a candidatos con mayores posibilidades de ganar la gubernatura en juego en el 2022.

Respecto a la pregunta sobre su residencia en Tamaulipas como requisito de aspirar a un cargo de elección, señalo que tiene un domicilio pero por razones de seguridad no lo revela.

ROJAS, dijo a los reporteros “demostrare que soy tan Tamaulipeco como cualquiera de ustedes”, al confirmar que mostrara el antecedente legal que da derecho constitucional a ser gobernador; “mi abuelo fue petrolero en la compañía el águila en ciudad Madero.

Asevero que es la mejor propuesta para gobernador y señalo que extirpara el cáncer de la corrupción del cabecismo y el egidismo, al tiempo que dijo que ser mas Tamaulipeco que CABEZA DE VACA, quien es Texano porque nació en McAllen.

Apenas, minutos después de sustentar la conferencia de prensa y al salir del restaurante a dar una entrevista en vivo fue interceptado en la plaza principal por enviados de la fiscalía General de Justicia del Estado, que le entregaron un citatorio para que comparezca este lunes19 de julio para que responda a una acusación que le imputan por los delitos de falsificación y uso de documentos públicos o privados.

Esto es parte de la represión política del Estado. Están desviando mi cruzada dijo el senador suplente ROJAS DIAZ DURAN, al afirmar que continuara su gira de dialogo ciudadano por Rio Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando y la zona ribereña.

En otra orden de ideas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, GERARDO PEÑA FLORES, inicio una serie de diálogos y reuniones políticas con actores políticos y de la iniciativa privada para informar de su trabajo legislativo y aprovechar tejer finito lo que podría ser una coalición PAN—PRI rumbo a los comicios del 2022, donde se perfila como el más idóneo candidato al gobierno de Tamaulipas.

Desde el un principio desde el congreso anuncio PEÑA FLORES, sobre el inicio del recorrido por los principales municipios de la entidad y con ello ya inicio su periplo y estar en preparado para que su partido lo escoja como su gallo para el 2022.

Con los personajes políticos que dialogo el futuro diputado federal fue con, JOSE SUAREZ LOPEZ, ex presidente del comité municipal del PRI, RAMIRO RAMOS SALINAS, ex presidente estatal del PRI, y pre candidato a gobernador y ARNULFO TEJEDA, ex diputado local y ex dirigente del sector popular.

En los días venideros se seguirá hablando del todavía presidente del congreso local, GERARDO PEÑA, para esperar los tiempos que marca el reloj electoral.

En otro tema, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR anuncio que en la reunión que sostendrá con los gobernadores de los Estados para afinar la estrategia de seguridad nacional, no seran invitados el de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, y el de Michoacán, SILVANO AUREOLES.

Rechazo recibir a CABEZA DE VACA, al haber un asunto legal del desafuero en su contra y esperar se resuelva, por lo que no se puede mezclar con los asuntos de gobierno y evitar la “investidura presidencial”

Al gobernador de Michoacán por ser un tema politizado a tratar y no quiero meter en esas cosas. El resto de los mandatarios se les ira recibiendo poco a poco señalo AMLO.

Cambio de tema, autoridades de salud del condado de Hidalgo, autoridades y organizaciones del Valle de Texas dieron inicio a la primera etapa de la Iniciativa Económica para el comercio Esencial.

Lo anterior consiste que seran vacunados tres mil empleados de empresas maquiladoras de Reynosa gracias a la coordinación de INDEX, los empleados de maquiladoras seran llevados en transporte especial a Hidalgo para que reciban la vacunación contra el Covid 19, a fin de fortalecer el comercio que se registra en esta región de la frontera México—Estados Unidos.

Con lo anterior queda en evidencia el seudo diputado panista y líder de las maquiladoras, ALBERTO “CUOTAS” LARA, quien quería pararse el cuello de ser quien gestiono la vacunación de todo el personal de maquiladoras que fueran vacunadas.

El sedicente líder ahora le dice la medalla se cuela en todas partes y sin que le cueste nada para no descapitalizarlo de las millonarias cuotas que les quita a los explotados trabajadores.

Se habla que los días están contados de BETO CUOTAS, como diputado local al terminar su periodo y ante la inminente caída de su guía y protector el senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, quien lo impuso como líder contra la voluntad de los trabajadores.

