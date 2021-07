SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-GERARDO PEÑA VISITA RIO BRAVO

MUCHOS ASPIRANTES YA ANDAN DEL TINGO AL TANGO

LOS DIFERENTES ACTORES POLITICOS que se sienten con la posibilidad de ser abanderados de su partido político ya andan desatados.

Al menos los más visibles que se aparecen en las encuestas ya están armando sus equipos de trabajo en su aspiración política a la sucesión del gobierno del estado.

COMO HEMOS DICHO aquí, en este espacio, son muchos los personajes que suenan y han alzado la voz.

En estos días pasados todos algo hicieron para llamar la atención de los simpatizantes, militantes, actores de la sociedad civil estatal para que volteen a verlos.

Sin embargo, hay unos que en realidad no tienen mucho que hacer ante un electorado despierto y no nos referimos a solamente actores sino a partidos políticos que tendrán que dar una muestra de afecto y atención a sus correligionarios para que sigan creyendo en ellos.

ROXANA GOMEZ UNA BUENA ANFITRIONA

CON UNA DEDICACION como siempre lo ha hecho en cada acto político, la diputada local ROXANA GOMEZ PEREZ demostró una vez mas como se hacen las cosas.

GERARDO PEÑA FLORES, aspirante natural a la gubernatura del estado de Tamaulipas por el PAN, cuenta ya en Rio Bravo con una promotora definida, quien seguramente estará recorriendo cada lugar de su municipio para fortalecer la propuesta política con rumbo a la nominación por la candidatura a gobernador del estado por su partido acción nacional.

Estuvo en el municipio de Rio Bravo este viernes desde temprana hora para saludar a simpatizantes no solo del PAN

SE EMPIEZAN A MOVER LAS PIEZAS

EL AMBIENTE político dentro de las organizaciones se encuentran en la balanza para la inclusión y la UGOCM como otras organizaciones preparan sus relevos dentro de las mismas.

EN próximos dias se hará el relevo de la Unión general de obreros y campesinos de Rio Bravo que dirige EDGAR IVAN ROBLES FLORES quien dejará una huella importante dentro de la organización de la vieja guardia obrera identificada con la cuarta transformación.

EDGAR ROBLES ha sido secretario de organización de la central UGOCM asi como coordinador distrital O3 del Comité directivo estatal del Consejo de Organización Estrategia y Participación de Tamaulipas asi como sub secretario de operación política del comité municipal del Partido Fuerza por México en Rio Bravo.

Y de la misma manera en COEP Rio Bravo se dará el relevo de la dirigencia municipal en unos dias mas por lo que estén muy al pendiente de quien será el ungido junto a un equipo de trabajo que realmente valga la pena respaldar.

FELIPE GARZA NARVAEZ SE PLACEA POR EL SUR

EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, hizo su aparición el doctor FELIPE GARZA NARVAEZ, ex diputado local, ex delegado federal de Profeco y de gobernación; ex dirigente político y del sector popular a nivel estatal; ex funcionario de la UAT Y del gobierno del estado entre otras cosas es ya aspirante formal desde hace algunas semanas a la precandidatura por el partido MORENA al gobierno de Tamaulipas.

Y no habrá quien lo pare, su trabajo tenaz, presencia y amistades le abren la puerta al odontólogo victorense

FELIPE le apuesta a su conocimiento de causa, su trabajo y trayectoria, pero también a su dedicación en el servicio público como persona grata y receptora en este momento del sentir de los simpatizantes y militantes de la cuarta transformación.

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA DE RIO BRAVO EN ACCION

NO LES ESPANTA EL TRABAJO ni la participación y por eso el movimiento nacional por la esperanza inicia acciones y labores en el municipio de Rio Bravo donde estarán formalizando los comités de colonia popular asi como en los ejidos para tener una estructura en forma que demuestre la fuerza política que tiene el MNE que dirige a nivel nacional RENE BEJARANO.

EN RIO BRAVO esta un equipo de trabajo que no hay en otros municipios y por lo que se ve tendrán mucho que ver en las acciones de decisión de su candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas por MORENA o la coalición que se integre asi que no hay que perderlos de vista.

ATIENDE AGENDA AMPLIA ALCALDESA ELECTA

CARMEN LILIA CANTUROSAS, se reunió en dias pasados tanto con obreros como con sociedad civil.

Demuestra la ciudadana morenista que tiene el temple, el carisma y la decisión de gobernar de la mano con todos los ciudadanos.

Se reunió con NICOLAS PLASCENCIA ALBTIER quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Infraestructura (SNI), con quien acordó fortalecer relaciones para velar por el bienestar de los obreros. La presidenta electa de Nuevo Laredo, quien también estuvo acompañada por el líder estatal y regidor electo Santos Francisco Hernández Aguilar, y dijo que brindará apoyo y protección a los trabajadores de las maquiladoras.

Y OTRO MORENISTA ANDA EN EL SUR

ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, senador suplente y consejero político nacional de MORENA además de aspirante a la candidatura a gobernador del estado de Tamaulipas anda por aquellos lares de Tampico, Altamira y Madero.

Personaje que fue señalado en dias pasados por la FGJ de Tamaulipas para presentarse ante esa dependencia previo citatorio para aclarar algunos temas que investiga la dependencia.

Mismo a lo que señala el abogado ROJAS que no asistirá porque lo único que quieren es empapelarlo.

Pues bien después de estar por el norte del estado, ALEJANDRO estuvo visitando este fin de semana Tampico donde tuvo una conferencia de prensa por el mediodía en el restaurante Chairel del hotel Posada Tampico como punto emblemático de aquella ciudad.

Para seguir por la tarde con reuniones con grupos sociales y políticos del municipio y con la comunidad universitaria de la UAT, una casa de estudios que está en medio de un huracán de investigación entre algunos de sus directivos por parte de la Fiscalía general de la República.

También estaría este sábado en Altamira con representantes de medios de comunicación como con militantes y simpatizantes de MORENA y de su proyecto político que no está de menospreciarse.

Jubilados y pensionados de PEMEX también se reunirán con el político aspirante a la gubernatura de Tamaulipas este domingo en su paso por Ciudad Madero en reunión con sus amigos periodistas y un evento de promoción de la consulta popular del primero de agosto donde sus correligionarios se desbordarán en un municipio donde la mano de la cuarta Transformación se ha visto, este evento en la plaza ISAURO ALFARO renombrado líder sindical del siglo pasado.

LE FALLO A LA 4T

Y uno que no cuajó en la 4T fue el señor HORACIO CERVANTES que se paso de listo, un sujeto que cuando vio la manera de estar incrustado en el presupuesto de partido MORENA les dio vuelo a sus pasiones políticas para querer acercarse al poder y le salió el tiro por la culata.

No dudamos que el señor HORACIO CERVANTES viene de los inicios de la cuarta transformación anterior a este nombre fue el Proyecto de Nación que dirigió el hoy presidente de México ANDRES LOPEZ OBRADOR.

HAY QUE SEÑALAR que salió chispado del FAT, frente amplio de Tamaulipas, de la misma manera del instituto de formación política del partido morena donde no le hizo caso a nadie solo a sus intereses personales y posteriormente también no le hizo caso a sus compañeros de lucha partidista ni política.

NUESTRA SOLIDARIDAD

JUVENTINO LOO MEDINA, periodista y amigo de muchos años se nos adelantó en el camino, para sus hijos y familiares, nuestro más sentido pésame, solidaridad y abrazo fraternal.

Convaleciente desde hace algunas semanas, TINO con el nombre de aprecio que le llamaban sus amigos y conocidos que dejó en este mundo se sabía pronto estaría con nosotros de nueva cuenta con su bandera de luchador por los intereses de la información para la comunidad y defensa de los compañeros comunicadores como lo conocimos hace ya más de 32 años.

Mucho se puede hablar de JUVENTINO LOO, periodista aguerrido y director de su periódico “VIDENTE 20”, todo un personaje, amigo y con quien hablaba uno directo sin muchos redondeos. Una persona con quien se platicaba de política y cosas peores como dice un distinguido columnista nacional.

También bohemio con quien muchas ocasiones nos tocó la oportunidad de convivir en nuestros onomásticos y eventos que a lo largo de más de 30 años hemos realizado, nunca faltó la música y la música de trío que nos identificó.

Director de medios de comunicación regionales, como el periódico “La Opinión de Matamoros” donde tuve la oportunidad de ser su colaborador, presidente local y posteriormente presidente vitalicio del FATI Frente Amplio de Trabajadores de la Información.

Reportero de muchos medios de comunicación y también en su incursión en la radio donde tuvo participación por varios años a nivel regional.

Adelante TINO te adelantase una vez más en preguntar como buen reportero e ir a descansar y dejando un legado a actuales y futuras generaciones que en paz descanse.

RECUERDO en su natalicio este pasado 22 de julio al maestro y luchador político JOSE DE LA PAZ BERMUDEZ (+); ASi como felicito por su cumpleaños este mismo dia a ANGEL DE LA ROSA, MARIANA VAZQUEZ, GUILLERMO VARGAS, ANY BIBIAN LEON, OSCAR TREVIÑO y GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ luchador sindical y político en la región ribereña de Tamaulipas.

Mientras que felicito este 23 de julio por su cumpleaños a APOLINAR MONTERO, EDUARDO GATTAS BAEZ, alcalde electo de Cd. Victoria; MIGUEL LABRADA, MONSEÑOR EUGENIO LIRA RUGARCIA, CHAYANNE GALLEGOS, MIGUEL LABRADA, FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL NEGRETE, NUBIA IRENE CRUZ LERMA, DAVID CRUZ, JASER CANO, IRENE MEDRANO HERRERA Y CLAUDIO MEDINA.

ASI TAMBIEN este 24 de julio recuerdo en su natalicio a nuestra abuela paterna JOSEFINA AVILA PEREZ DE VIVIAN y de la misma manera hago espacio y felicito por su cumpleaños a JORGE EUCARIO GARZA GUTIERREZ, EFRAIN RAMIREZ LONGORIA, HECTOR CERVANTES, SACRAMENTO MORENO RODRIGUEZ, EMMANUEL ESPINOZA, JOSE ARISTA, SIGIFREDO PEÑA LOPEZ, OSCAR MARTINEZ, FERNANDO GONZALEZ, JULIO LOPEZ REYES Y ELIUD ALFARO

