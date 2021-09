T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GOBERNADOR CABEZA DE VACA PRESIDENCIABLE

A PESAR de los “uno y mil obstáculos” que, con marcado dolo y mala fe, le han interpuesto los adversarios, a estos “les guste o no”, el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “es Presidenciable”, cuyo vaticinio fue hecho ayer por el líder nacional del PAN Marko Cortes, contemplándose con ello que, “el mandatario estatal albiazul”, es de los mejor evaluados a nivel nacional, detalle por el cual, Cabeza de Vaca, con todo y que los de enfrente, le siguen instrumentando “acciones legaloides” con el fin de truncarle su camino, el gobernante tamaulipeco, se mantiene más firme que nunca en su peregrinar rumbo al 2024, para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

ES LÓGICO y natural que, “los temerosos enemigos de quien gobierna Tamaulipas” tengan que recurrir a toda clase de artimañas, por su obvio interés de hacer a un lado a Francisco García Cabeza de Vaca, por ser el más fuerte prospecto político presidencial y por ello, quienes gobiernan el país, sin descanso alguno, a diario le lanzan “contundentes misiles” para intentar doblegarlo, pero lejos de afectarlo en su integridad política, más han venido fortaleciendo al panista mandatario estatal, quien se mantiene firme, por su convicción política y sus ideales de trabajo y servicio, para bien de los tamaulipecos y de los mexicanos.

EL GOBERNADOR de Tamaulipas Cabeza de Vaca, por ser el político mejor posicionado a nivel nacional, como lo contemplan y afirman en las filas del CEN del PAN, para que este vaya en pos de la silla Presidencial y, ser además el adversario de mayor riesgo para quienes hoy dirigen el país, “no ha cesado, ni cesará en su sana intención de seguir escalando peldaños”, para naturalmente, “conducir a México hacia horizontes” de tangible crecimiento y desarrollo social, para que el contexto nacional ciudadano, tenga mejores condiciones de vida y por supuesto, “ya no sigan creciendo los grandes cinturones de miseria y pobreza extrema”, los que evidentemente, siguen avanzando por la falta de atención al pueblo de México, de parte de quienes hicieron ofrecimientos políticos y sociales que hoy en día, “esos malos salvadores del país”, olvidaron irresponsablemente.

HOY AQUÍ EN Tamaulipas, en toda su extensión territorial, se refleja la mano firme y solidaria del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, por la serie de apoyos y obras de real bienestar social que, “son la huella imborrable” del trabajo fecundo y creador que, ha ejercido con pleno interés de servicio el mandatario estatal, “porque del Bravo al Panuco y de la Costa a la Montaña”, el trabajo desarrollado por quien hoy dirige el estado, se refleja, hasta en los más recónditos lugares de la geografía estatal, porque la obra pública hecha por el Gobernador García Cabeza de Vaca, está a la vista de las familias de todos los estratos sociales, cuyos beneficios redundan en favor de las gentes que tienen fe y confianza en quien, no cesa en su trabajo diario, para engrandecer a Tamaulipas, porque ese es y seguirá siendo el propósito del gobernante tamaulipeco.

LA DIRIGENCIA Nacional del PAN, por voz de su líder Marko Cortes, ha dejado claro que, este organismo político, no cesa en su intención de trabajar para que a México en realidad le vaya bien, por ello, ha confirmado tener las mejores cartas para la sucesión presidencial del 2024, destacando la sólida figura del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien por su formación de connotado luchador social en las filas panistas, no se dobla, a pesar de las férreas embestidas de las que ha sido objeto, de parte sus adversarios, los que al precio que sea, repito, buscan afanosamente truncarle el camino, cuyo nefasto propósito de sus oponentes, hasta hoy en día, no lo han conseguido, porque simple y llanamente Cabeza de Vaca, continúa a paso firme en su propósito político presidencial.

POR LO anterior, Marko Cortes, en su charla sin tapujos con los medios nacionales fue claro al señalar que, para el 2024, “el PAN tiene que estar cohesionado, es decir unido” y por ello, estamos promoviendo diferentes perfiles y entre los mencionados por Marko, está el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, porque “el proyecto es corregir el rumbo de México” y con un candidato del PAN, ese buen propósito, se habrá de consolidar, remarcó.

PARA CONCLUIR, el Presidente del PAN en México Marko Cortes, dijo que será el promotor de los liderazgos panistas y a la vez el arbitrio del proceso, “para que salgamos muy unidos y fuertes” y, por supuesto “corregir el rumbo de nuestro querido México” en el 2024, cuyo detalle deja como firme reflexión que el PAN, con un Gobernador y aspirante presidencial como el Tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, México saldrá adelante, de eso no hay la menor duda.

