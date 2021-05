T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GOBERNADOR CABEZA DE VACA, SEGUIRÁ EN FUNCIONES Y CON FUERO…..!

X.-Ex Ministro Ramón Cossío Díaz “pone las cartas sobre la mesa”.

EL GOBERNADOR de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “seguirá en funciones y con fuero”, esta versión, es en la que coinciden eruditos en la materia como José Ramón Cossío Díaz Ex Ministro en reitero, integrante del Colegio Nacional de Abogados, quien en entrevista con un diario nacional explicó que, “en base a lo que establece el artículo 111 Constitucional, en el que se dispone que, “para proceder penalmente por delitos federales” contra Ejecutivo de las Entidades Federativas, “deberá seguirse el procedimiento establecido en este artículo”, con la finalidad de que, “la declaración de procedencia”, se comunique a las legislaturas estatales.

LO ANTERIOR, es para que en el ejercicio de sus atribuciones, tales legislaturas locales, “procedan como corresponda”. Lo que es contrario cuando se trate de Servidores Públicos Federales, porque en el caso de estos, la determinación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es final, es decir que en este esquema jurídico, “no habría vuelta de hoja.

QUEDANDO claro que, para los funcionarios locales, “prevalece una regla diferente”, explicando el ex ministro Ramón Cossío en la charla con el medio nacional que, “esta se precisa en el segundo párrafo” del Artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos. Porque las Legislaturas Locales, en el ejercicio de sus atribuciones, “procederán como corresponda” y en su caso, “PONDRÍAN” al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo.

ALUDIENDO el Ex Ministro que, “la decisión de la Cámara Federal, fíjense bien, “POSIBILITA que el órgano legislativo local, “pueda decidir que hacer con sus propias autoridades” acusadas de la posible comisión de un delito Federal. Pero no les impone ninguna resolución. Y por esta exposición jurídica, enfatiza: “las legislaturas, deben decidir con su autonomía” si ponen o no a disposición de las autoridades federales a los servidores públicos estatales.

COSSÍO DÍAZ, puntualiza que, “esta solución surgió o resultó de “la modificación hecha expresamente por la Cámara de Senadores en Diciembre del 1982, a iniciativa de la Reforma Constitucional, presentada por el Presidente Miguel de la Madrid, (Ahí te hablan Senador Monreal, porque eres doctor en derecho). Y aduce también que en este dictamen se dijo que, por respeto al pacto federal “LA DECLARATORIA DE PROCEDDENCIA” que emitiere la Cámara de Diputados, “NO REMOVERÍA EL OBSTACULO POROCESAL”, sino que, DEJARÍA a las Legislaturas de los Estados, (otra vez fíjense bien) la determinación correspondiente, (más claro ni el agua).

LUEGO el ex Ministro Ramón Cossío Díaz, con toda claridad enfatiza que, “en el dictamen que, las comisiones del propio Senado emitieron respecto a la citada Ley Federal de Responsabilidades, precisa que, “La declaratoria de procedencia” en la Cámara Federal, “tenía naturaleza meramente declarativa” y por lo mismo, debía emitirse “al órgano legislativo de Tamaulipas, para así RESPETAR PULCRAMENTE, LOS PRINCIPIOS DEL FEDERALISMO” Y luego soslaya que, desde que se modificó la Constitución y la legislación reglamentaria, “no ha habido ningún cambio jurídico” que lleve a modificar los sentidos normativos señalados.

EN CONSECUENCIA, por lo que explica (al medio nacional) el abogado constitucionalista Ramón Cossío Díaz, “la solución constitucional”, respecto a servidores públicos locales acusados por la comisión de delitos federales, GARANTIZA VARIOS PRINICIPIOS, Por una parte, la posibilidad de procesarlos (cuando concluyan) con el ejercicio del cargo. Y también que, “los órganos federales, se pronuncien sobre las posibles violaciones a las normas penales de su orden jurídico.

Y FINALMENTE señalo el ex Ministro en retiro que, el órgano legislativo local, decida la continuidad en sus funciones de sus propios servidores públicos. Apuntando también que esto último, como manifestación a la manera en la que las entidades federativas concurren al pacto federal. Y conforme a la Constitución, el titular del Ejecutivo sigue en funciones y goza de la inmunidad procesal, propia del cargo.

ESTA muy amplia y clara explicación dada (al Universal) por el jurista Ramón Cossío Villegas, confirma que el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “no podrá por el momento, ser separado de su cargo”, lo que de suceder por empecinamiento de la Cámara de Diputados y “la obvia venganza política” de la Federación contra el mandatario tamaulipeco, esto, (si se razona de manera profunda) el tema, “podría arrojar consecuencias legales y complejas” a la misma Federación, al menos esto es lo que se vislumbra en este “interesante escenario de confrontaciones legales” en las que, los Masters y doctores en derecho de ambas partes, tendrán que PONER LAS CARTAS SOBRE LA MESA.

NOTA: Mejor explicación conforme a derecho, no puede haber otra, dijo Clemente Macías en las Redes Sociales.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx