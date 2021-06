GOBERNADOR DE TAMAULIPAS NO PUEDE REAPARECER, PORQUE NUNCA SE HA IDO

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Si alguien ha estado al tanto de lo que ocurre en Tamaulipas es, precisamente, Francisco García Cabeza de Vaca.

Primeros cambios en el Gobierno Federal tras las elecciones: se va el Secretario de Hacienda como Gobernador del Banco de México.

Tamaulipas no quiere un Congreso vengativo. Queremos una legislatura que construya y a la altura de los tamaulipecos.

Esta mañana, a su llegada a sus oficinas, en Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que cada proceso electoral es distinto, y que las victorias y las derrotas no son para siempre. Y resaltó la participación ciudadana y de las autoridades en el proceso electoral del pasado domingo: “fue una elección tranquila y en paz, con mucha participación”, expresó el mandatario tamaulipeco.

El titular del ejecutivo del estado asumió que “creo que, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, todos los tamaulipecos, es que llevamos un proceso democrático. En la política, ni los triunfos, ni las derrotas son para siempre; éstas no son eternas. Cada proceso electoral es diferente”.

Al tiempo de señalar que son tiempos del cómputo final en Tamaulipas aseguró que sí es que hubo irregularidades, en algún distrito o municipio, existe el derecho a impugnar, manifestando que “todos los candidatos y partidos tienen el derecho de defender la voluntad del pueblo”, mencionó.

Lo que verdaderamente no entiendo, son los adjetivos de quienes aseguran que el gobernador “reapareció”, porque no puede reaparecer alguien que no se ha ido de Tamaulipas. Y el Gobernador no se ha ido del estado. Por el contrario. Francisco García Cabeza de Vaca ha estado trabajando en las últimas semanas, en los temas que más importan a los tamaulipecos: la seguridad, la generación de empleo, el desarrollo económico, la estrategia de lucha contra el COVID. Esos son, verdaderamente, los temas que nos interesan a los tamaulipecos, a lo largo y ancho de Tamaulipas y son asuntos que no se pueden, ni se deben, dejar para después.

Lo que hay es un linchamiento político impulsado por frívolos personajes de la política, mesiánicos y mitómanos, que se dedican a utilizar las redes sociales para engañar a la sociedad. Ahí tenemos el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, el “Perro Pantorrillero”, quien difama, de tres a cinco veces al día, como relojito. Y ataca a todos. Y ofende a todos, con los adjetivos que se encuentra en su limitado vocabulario. Y lo peor, Rojas se siente dueño de la verdad absoluta, y por supuesto que no lo es.

Me parece que personajes folklóricos como éste no le abonan a ningún proyecto, y menos político. No le ayuda al presidente López Obrador, no le ayuda al senador Ricardo Monreal, no le ayuda a Mario Delgado, como en su tiempo fue una rémora en la administración de la Ciudad de México, que gobernaba Marcelo Ebrard, y fue “Pantorrillero” también un lastre cuando estaba cerca de Porfirio Muñoz Ledo.

Y bueno, si Rojas tuviera algún valor, por mínimo que éste fuera, de perdido, en MORENA, el que dice que es su partido, lo hubieran hecho candidato a diputado plurinominal y no fue así. Menos pudo ser dirigente nacional y menos alcalde en Cuauhtémoc, sin duda la alcaldía más importante de la Ciudad de México, en lo económico, y asiento del Palacio Nacional.

Ya se terminó la campaña señor “Perro Pantorrillero”. Háganos un favor: ya regrésese a la Ciudad de México y deje de estar enfrentando a Tamaulipas. Si necesita para el boleto, nomás pida y le será concedido, con tal de que ya se vaya de tierras tamaulipecas. La campaña ya concluyó y lo que menos requiere nuestro estado son rémoras que afecten el crecimiento de esta tierra de gente buena. Y si usted ya hizo lo que tenía que hacer, adiós, que le vaya bien.

1. Esta mañana, en una no tan sorpresiva noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México y en su lugar llegará titular de Hacienda del Gobierno Federal, el economista Rogelio Ramírez de la O, uno de sus principales asesores en materia económica.

“Queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales -dijo López Obrador- mantener la estabilidad macroeconómica, mantener la política económica que nos ha dado buenos resultados, porque a pesar de la pandemia, la crisis económica se ha ido superando y con todo respeto lo hemos hecho mejor que otros países”.

Agregó que el cambio es para que no haya nerviosismo ni incertidumbre, y aseguró que el cambio se llevará a cabo de manera ordenada, tras la decisión presidencial de no ratificar a Alejandro Díaz de León, como gobernador del Banco de México.

Para quien llegue a la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, se habla de Armando Zertuche y de José Braña Mojica, el mejor deseo es que desde ahora se concentren en construir una agenda que beneficie a los tamaulipecos, porque Zertuche, por lo menos, ya ha hecho público que su interés es impulsar una agenda de venganza, lo que en este momento del país no es lo más recomendable. Ahí un punto de porque se tiene que impulsar un liderazgo que promueva una política incluyente y que impulse una política legislativa acorde al ritmo de crecimiento y de aspiraciones de los tamaulipecos. La venganza y la arbitrariedad, en este momento, no debe ser opción para el Congreso de Tamaulipas.

Gracias por recibirnos.

