gobernador garantiza pensiones a trabajadores del estado

Con la firma de este instrumento jurídico, se garantizan las pensiones de más de 55 mil trabajadores de los poderes del estado de Tamaulipas y de los maestros tamaulipecos, lo que fue considerado un acto de enorme valor social por parte del mandatario tamaulipeco.

Ayer el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, encabezó la firma de un convenio, importantísimo para Tamaulipas, para los trabajadores al servicio de los poderes del estado y de los maestros tamaulipecos. Más de cincuenta y cinco mil trabajadores que tenían en riesgo los recursos ganados a lo largo de su vida laboral y que, gracias a la voluntad política del gobernador, hoy se aseguró el patrimonio de los trabajadores.

Con la firma de este instrumento jurídico, se da certeza a las futuras pensiones y jubilaciones de los trabajadores en activo, garantizando la viabilidad financiera del Instituto Tamaulipeco de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.

Ahí, reunidos en el Polyforum Victoria, Rigoberto Guevara Vázquez, líder de los maestros de Tamaulipas y Blanca Valles Rodríguez, dirigente de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, ratificaron que desde el inicio de la administración estatal 2016- 2022, el pago de estos conceptos se ha realizado puntualmente por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas al IPSSET, lo que durante años anteriores no ocurrió.

Y ahí lo ratificó el mandatario tamaulipeco: “Cuando inició mi Gobierno di la instrucción clara y precisa de que se abonara a esa deuda. Y si, era una deuda del pasado, de administraciones pasadas, pero tenía mi Gobierno que contribuir a saldar esa deuda porque los trabajadores no tienen la culpa. Desde el primer mes de mi Gobierno no se han dejado de pagar esas retenciones que les hacen a las y los trabajadores, a las y los maestros en Tamaulipas, por una sencilla razón: porque ese dinero no es del Gobierno del Estado, es de los trabajadores, es sagrado y se tiene que cuidar”.

El monto de la deuda actual entre el Gobierno de Tamaulipas y el IPSSET, considerando la acumulación de intereses y la inflación, asciende a más 2,010 millones de pesos, los cuales serán pagados en un plazo de 8 años a una tasa de interés del 6 por ciento anual, mediante 96 mensualidades de 26 millones de pesos.

Y un dato relevante del Convenio: este instrumento jurídico establece como obligatorio considerar el pago mensual de esta cantidad en el Presupuesto de Egresos del Estado, durante la vigencia del convenio, a fin de garantizar que las próximas administraciones estatales cumplan con el acuerdo y evitar que los trabajadores del Estado padezcan incertidumbre de su patrimonio.

Tanto Guevara Vázquez como Blanca Valles aseguraron que el Gobernador de Tamaulipas es un hombre son la sensibilidad social y respaldaron las acciones del mandatario tamaulipeco en beneficio de sus trabajadores. “Acto trascendental, y quien no lo quiera ver, que no lo valoren, pero es la garantía perpetua del sistema de los jubilados y las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado de Tamaulipas”, dijo Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general de la Sección 30 del SNTE.

1. Desde este espacio, le mando a mi amigo, Alfredo Juárez Maldonado, un afectuoso abrazo y los mejores deseos para que logre el éxito, en su nueva encomienda como presidente del Club de Leones de Reynosa, organismo donde en los últimos años ha escalado los peldaños de la institución hasta llegar al puesto máximo de los Leones Reynosenses.

Y es que a Alfredo le tocarán conducir los destinos de este Club que, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los más activos y respetados de la sociedad reynosense, por la calidad y envergadura de las acciones que realizan en beneficio de la sociedad civil.

Entre ellos, en las últimas semanas, los leones han enfocado sus energías a apoyar a los migrantes haitianos que se han estacionado en el municipio de Reynosa, en espera, y con la esperanza, de poder ingresar a los Estados Unidos, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones de vida.

Felicidades, pues, al buen amigo, Alfredo Juárez Maldonado, y a la institución que hoy le toca liderar, esperando que todos los objetivos que se ha trazado en esta nueva etapa de su vida se ven satisfechos.

2. Nunca es tarde cuando el bien llega. La noche de este lunes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena oficializó la expulsión del exdiputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual y quien se entregó a las autoridades el pasado 19 de agosto. A través de la resolución CNHJ-CM-1122/2021, se señala que la ciudadana María Josefina Muciño Agüero solicitó un juicio contra Benjamín Saúl Huerta Corona, «por transgresiones a los documentos básicos de MORENA». Y hoy este polémico personaje está fuera de MORENA.

Para entender un poco a la organización del Club de Leones, le comento que México se divide en nueve Distritos Leones en total, en donde existen cientos de clubes. Y en el Distrito B3, que abarca los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí e Hidalgo, existen 82 clubes. En Tamaulipas hay un club en Nuevo Laredo, uno en Guerrero, 3 en Reynosa, 2 en Río Bravo, uno en Matamoros, uno más en Ciudad Victoria, uno en Mante, uno más en Tampico y uno en Ciudad Madero.

A nivel mundial, la comunidad leonistica se compone por más de dos millones de miembros y la sede Internacional del Club de Leones se ubica en los Estados Unidos.

El lema León es «Nosotros Servimos y cumplimos», con 5 causas globales: «Visión», «Mitigar el Hambre», «Medio Ambiente», «Prevención de Cáncer Infantil» y «Diabetes». Todos los días, los leones de cualquier parte de México y el mundo, están haciendo obras asistenciales. Por ejemplo, en este momento, los Leones de Monterrey, están entregando comida.

Hablando de miembros del Club de Leones, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García ha entregado la medalla Luis García de Arellano, que es una alta distinción que se otorga a tamaulipecos que han servido al estado. En el Club de Leones de Reynosa, que preside Alfredo Juárez Maldonado, hay dos ganadores de esta medalla: la Dra. María de Lourdes Altamirano y el Prof. Gumersindo Guerrero.

3. César Verástegui Ostos, secretario general de Gobierno de Tamaulipas, exigió al gobierno federal “hacer su trabajo de migración en el sur del país y no en el norte”, luego de las olas de migrantes que han cruzado el territorio mexicano y que llegan a Tamaulipas en su intención de cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Verástegui Ostos afirmó que este fenómeno representa un gasto extraordinario para el Gobierno del Estado de Tamaulipas en cuestión de salud y seguridad y hasta de alimentación para los migrantes.

Y sí. Alguien no está haciendo su tarea en el tema, algunas dependencias no están cumpliendo con su responsabilidad. ¿Por qué la autoridad federal, la responsable del tema, no frena a los migrantes antes de que crucen todo el territorio nacional con todo lo que ello implica? ¿Por qué dejarlos llegar hasta la frontera norte y dejarlos estacionar en territorio mexicano cuando la autoridad norteamericana ha dicho hasta la saciedad que no habrá acceso de los migrantes a los Estados Unidos? Ante ello, Verástegui Ostos pide que “el gobierno federal ponga atención -en los migrantes- y si los van a detener, que los detengan en el sur y no el norte”.

¿Los migrantes son un tema importante para México? Por supuesto que si. Este problema es un asunto de gobernabilidad.

4. Este miércoles, Marko Cortés Mendoza, estará realizando acciones proselitistas en los municipios de Reynosa y de Tampico, de cara a la elección del nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional. Los panistas tamaulipecos esperan con ansia el mensaje de su candidato a la dirigencia nacional de su partido. 5. De último minuto, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, emitió una sentencia para quitar una diputación plurinominal PRI y regresarse al PAN, cambiando otra vez la conformación del Congreso de Tamaulipas. Ahora el PAN quedaría con 12 diputados y el PRI con sólo 3, mientras MORENA con 18, Partido del Trabajo con 2 y Movimiento con 1. ¿Eso beneficia al PAN? Claro que por supuesto que si. Ahora el PAN podrá llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante un año y medio y MORENA ocupará el cargo el otro año y medio de la LXV Legislatura de Tamaulipas.

