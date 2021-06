DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

Gobernador tamaulipeco entrega un sinfín de apoyos en Valle Hermoso

Abuelitos ya no podrán empacar en Wal-Mart

Departamento de Estado de EU alerta a los ciudadanos estadounidenses de no viajar a cinco entidades del país por delitos y secuestros.

Visita el gobernador tamaulipeco, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, Valle Hermoso luego de las elecciones pasadas en las cuales gano su partido este municipio, fue recibido por el alcalde GERARDO ALDAPE BALLESTEROS y su esposa LINDA GODOY DE ALDAPE.

Su arribo a esta ciudad obedeció a la entrega de un sinfín de apoyos diversos en beneficio de las familias vallhermocenses, en el marco de la primera Brigada Asistencial después de la veda electoral.

CABEZA DE VACA, acentuó el tema de la autonomía económica que tiene Tamaulipas como un estado que genera impuestos que incluso sirven para apoyar otros estados.

Con las aportaciones de Tamaulipas se ayuda a siete estados del país, entre ellos Tabasco, la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, al hacer un llamado para obtener justicia presupuestal para su entidad.

“Somos el estado que más impuestos aporta a la Federación y lo siguen ahorcando; va a llegar un momento en que Tamaulipas no va a producir lo que requiere, no va a generar esos impuestos y no vamos a poder apoyar a otros estados de la República mexicana”, aseguró el mandatario de Tamaulipas.

En Valle Hermoso, el coordinador del CREDE, profesor ROGELIO ARELLANO, se encarga de todo lo que tiene que ver con el regreso a clases, aun cuando las estadísticas de contagios han subido, pero en lo general la idea es regresar de manera hibrida para el próximo ciclo escolar.

Mientras tanto en Matamoros las oficinas del CREDE están acéfalas desde el inicio de la campaña cuando la Dra. MARIA ELENA FLORES, renuncio para irse a la campaña en apoyo de IVETT BERMEA, siendo parte de las planillas, pero debido a la derrota, nos comentan que posiblemente intente regresar a este espacio.

Mientras tanto el profesor ENRIQUE CERDA, ya parece ex convicto con su nombramiento colgado al cuello pero sin haber recibió posición de la silla, así que ahora este asiento está en disputa.

Ojalá que pronto se decidan en la Secretaria de Educación mover las piezas a beneficio de los docentes ya que esta coordinación se encarga de atender todos los asuntos de los maestros, así como programas del estado hacia el área educativa mediante este mecanismo.

La violencia en la que se desenvuelven las entidades las mantiene en el listado de alerta de viaje emitida por EEUU.

El aviso de alerta de viajes, que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos con datos de delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, emitido este jueves, alerta a los ciudadanos estadounidenses de no viajar a cinco entidades del país por delitos y secuestros.

No viaje a: Colima, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas por delitos y secuestros y Sinaloa crimen y secuestro

Se esperaba que las personas mayores de 60 años pudieran reanudar la práctica de poner en bolsas los comestibles que la gente compra en los supermercados, sobre todo ahora que están levantando algunas restricciones, pero Wal-Mart, la cadena de supermercados más grande del país, dijo que no les permitirá volver.

La pandemia de coronavirus y cambios en los hábitos de los consumidores hace peligrar una vieja práctica que permite a las personas de la tercera edad ganarse un dinero, incluso a muchos vivir de ese apoyo.

La prohibición del uso de bolsas de plástico y la pandemia hacen que la gente no quiera que otros toquen sus comestibles.

Derivado de la contingencia sanitaria, los clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran; otro detalle es que conforme a la legislación aplicable se han dejado de otorgar bolsas de plástico de un solo uso, en apoyo al cuidado del medio ambiente, por lo que los clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida.

Personas mayores que embolsaban productos han realizado algunas manifestaciones de protesta en las dos últimas semanas frente a tiendas de comestibles y oficinas municipales, mostrando carteles que dicen “¡Queremos trabajar!”.

Algunos dicen a medios locales que esa actividad les da sentido a sus vidas, estructura, contactos sociales y la sensación de que son útiles. El supermercado no les paga por su trabajo, pero algunos clientes les dan propinas.

“No es justo”, declaró María Guadalupe García. “Yo no tengo otra cosa más que esto”.

Lourdes Cuca acotó: “Necesito trabajar, porque es mi apoyo emocional”.

En partes de México los adolescentes son quienes embolsan las compras, en otros las personas mayores, en el marco de un programa lanzado hace años por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Wal-Mart dijo que había informado al Instituto en diciembre que el acuerdo no sería renovado.

La Ciudad de México no es el único sitio donde ocurre esto. A principios de junio el estado norteño de Tamaulipas aprobó una resolución exhortando a que solo los adultos mayores inmunizados sean autorizados a embolsar los comestibles, “para que dispongan de un poco más de dinero para ellos y sus familias”.

Fadlala Akabani, secretario de desarrollo económico de la Ciudad de México, dijo que hay unas 35 mil personas que embolsan comestibles en todo México y unas 4 mil 400 en la capital.

Bajo un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las personas mayores de 68 años reciben un suplemento mensual de 65 dólares. A la luz del deficiente, e insuficiente, programa de pensiones de México, muchos ancianos no pueden llegar a fin de mes.

Y se quejan de que las empresas no quieren contratarlos.

Muchas personas llegan a la vejez sin acceso a una pensión y no cuentan con recursos económicos suficientes para vivir, motivo por el cual su inserción laboral se vuelve indispensable.

