EN CONCREETO

Por: Ángel A. Guerra

“Gobernaremos desde el Congreso”

*- Luján: “Presupuesto 2022, para el pueblo”

*- Morena será el contrapeso del gobernador

*- Zertuche: “Cordialidad y respeto a todos”

*- Concluye Plenaria legislativa en Madero

*- GobTam le echa la ‘caballada’ a Melhem

La presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, BERTHA LUJÁN URANGA, afirmó que gobernando el 67 por ciento de los tamaulipecos, el Movimiento de Regeneración Nacional será el contrapeso del gobernador, al tiempo de anunciar ante legisladores electos encabezados por ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que en Tamaulipas están dadas las condiciones para que Morena gane el gobierno del estado el 2022.

Ello ocurrió ayer por la tarde en ciudad Madero, al concluir la Plenaria de diputados electos a la 65 Legislatura estatal, en cuyo desarrollo LUJÁN URANGA expresó que los legisladores locales de Morena en Tamaulipas, van a apoyar las políticas públicas que tienen que ver con a construcción de los cambios del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Venimos aquí a dar un mensaje de apoyo, de solidaridad, de acompañamiento al importante papel que van a jugar los diputados locales, fundamentalmente porque se trata de una coyuntura histórica que nos afecta por un lado el cambio en la gubernatura del estado el próximo año 2022, pero también porque por primera vez se logra en este estado que la mayoría del Congreso local esté conformada por miembros de los partidos de oposición, fundamentalmente Morena”, expresó la lideresa nacional en su discurso.

Y puntualizó:

“Es muy importante el papel que los diputados pueden jugar para ser el contrapeso debido a las políticas públicas que ha venido ejerciendo este Ejecutivo. Y no solamente eso –subrayó–, sino porque el año que entra esta legislatura puede acompañar un cambio de gobierno, que signifique la cercanía al proyecto que a nivel nacional impulsa el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LUJÁN URANGA apuntó que el avance que tuvo Morena en esta elección tiene que ver con la mayor parte del electorado en este estado, que votó en los principales municipios no solamente en ciudad Madero, sino en municipios como Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Laredo, que significa en términos del electorado un 66 o 67 % del total, y esto es una cuestión histórica”.

“Hoy Morena –añadió–, va a gobernar a la mayor aparte de la ciudadanía en el estado, a través de los principales municipios y además tiene mayoría en el Congreso local, así que están dadas las condiciones para que el 2022 se convierta en el inicio de un gobierno estatal que va por apoyar a la gente”, puntualizó.

Una de las tareas importantes que tiene este grupo parlamentario es la de revisar, analizar y en dado caso, aprobar el presupuesto para el estado que estará vigente en el 2022 “y esta va a ser una de las principales tareas y así lo dijimos y así lo vieron en este taller de capacitación en el que están participando casi una docena de diputados de Morena y esto va a ser como la apertura de la primera acción importante que ellos irán a resolver”.

Refrendó que este triunfo histórico en Tamaulipas da la posibilidad de cambiar muchas cosas, de iniciar leyes, normas que mejoren el campo jurídico, en el que se mueve el estado, pero también da la posibilidad de una mucho mejor coordinación con el Congreso federal, tanto con la Cámara de Senadores como con la Cámara de diputados, “porque allá también tenemos mayoría de Morena y desde allá se están impulsando reformas constitucionales que van a llegar a este Congreso local, seguramente estas iniciativas van a contar con el apoyo de este grupo de importante de diputados en Tamaulipas”.

Finalmente, se tiene que reflejar el cambio de lo que significa tener una mayoría que esta en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero también una legislatura que tiene como principal objetivo el actuar en favor de la gente, de las y los ciudadanos y del pueblo de Tamaulipas “necesariamente tiene que reflejarse en el presupuesto del 2022”.

ZERTUCHE: “LA 4T, UNA

NUEVA ERA PARA TAMAULIPAS

Por su parte, el diputado local ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien participó como representante de los diputados a la Plenaria, destacó el trabajo y la responsabilidad que tienen los miembros de la 65 legislatura, de que la Cuarta Transformación llegue y se instaure en Tamaulipas.

ZERTUCHE destacó que la esencia del trabajo de la 65 Legislatura estatal, deben traducirse en una mejor gobernabilidad, e indicó que el nuevo modelo de política que están practicando los diputados, lleva la intención de cumplirle a la población de Tamaulipas.

” Esta es una nueva era del gran desafío que tenemos”, dijo, e invitó a los medios de comunicación a sumarse a la tarea de llevar el mensaje de aliento a todos los tamaulipecos.

“Habremos de trabajar con un enorme compromiso: buscaremos que las políticas de la 4T se reflejen de manera clara y contundente en nuestro estado, como es el tema de la corrupción”, citó ARMANDO, e indicó que se esforzarán por alinear el gobierno federal con el gobierno de Tamaulipas.

“Buscaremos gobernar desde el Congreso y mantendremos vigente el combate a la corrupción, la austeridad como norma del quehacer político y que los programas sociales aterricen de manera clara y transparente”, concluyó.

CV-EGIDIO: LOS “ARREGLOS”

SECRETOS DE LA SUCESIÓN 2016

FELIPE GARZA NARVÁEZ se nos evade entre el espeso follaje de su narrativa. Se nos va entre las ramas de su ambigua, compleja, pegajosa, institucional, inacabable retórica.

Se nos fue de las manos, además, porque el sitio de su conferencia estaba plagado de ruidos: el alto volumen del televisor; niños pidiendo biberón; meseros transportando pedidos y finalmente nosotros, los reporteros, disputándonos el uso de la palabra para plantear nuestras preguntas.

En fin, un escenario caótico.

Tanto así, que las elegantes respuestas de FELIPE, dictadas con acento pedagógico e ilustradas con abundantes ademanes para enfatizar sus teorías políticas y su aspiración por ser el próximo gobernador de Tamaulipas, lo dejaron literalmente afónico, pues para hacerse escuchar por los casi cincuenta reporteros que respondieron a su convocatoria, GARZA NARVÁEZ se vio no pocas veces en la necesidad de gritar sus propuestas.

Lo hizo, eso sí, con ejemplar maestría e impecable oratoria.

Pero no respondió a mi pregunta.

Yo quería que FELIPE –el hombre más cercano a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA en la elección del 2016–, nos dijera cómo se saboteó desde el PRI Egidista la derrota de BALTAZAR como candidato a gobernador, habida cuenta de que muchos de los recursos [incluso el manejo de medios de la campaña lo tuvo el ex jefe de prensa de EGIDIO, GUILLERMO GARCÍA, quien dejó muchas deudas entre los compañeros victorenses–, sospechosamente se “esfumaron” en plena campaña, ante la desazón del candidato y de su primer círculo de auxiliares.

FELIPE elaboró un enorme rollo elusivo que a veces parecía que nos distraía del tópico central de la pregunta, pero lo interrumpíamos con nuestra insistencia:

— Eso no contesta mi pregunta, argüimos.

Y FELIPE volvía a la carga.

No contestó, en fin, pero me invitó “un café aparte” para tocar el tema en cortito.

Viejo amigo de los periodistas –lo conocí hace unos 40 años, cuando él y yo trabajábamos para don JAIME VILLARREAL ELIZONDO: FELIPE como secretario particular de don JAIME, a la sazón Tesorero General del Estado en el gobierno de EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU, y yo como Director regional de EL BRAVO, propiedad de VILLARREAL ELIZONDO, en su corresponsalía de Río Bravo–, de modo que ahí estaba la confianza para hablarnos, confesarnos y decirnos cosas.

Pero no, no habló con claridad, aunque hubo un momento en el que pareció despojarse de todo el peso del pasado, al revelar ciertas actitudes de BALTAZAR que –dijo–, “me llevaron a romper con el ex candidato del PRI a la gubernatura”.

“Hasta este momento, no nos hablamos”, arguyó.

Y apuntó:

“Ni yo me desvivo por hablarle”.

FELIPE Habló de “reuniones extrañas” de BALTAZAR.

… “A nosotros no nos dijo nada”, se quejó FELIPE, como precisando que BALTAZAR siempre supo que su candidatura “estaba arreglada para perder”.

Pero no dijo más.

Tampoco contestó a otra cuestión:

Queríamos conocer, dada su vasta experiencia política y su conocimiento de los grupos de Tamaulipas –pues también fue Delegado federal de Gobernación–, su predicción respecto al desenlace de la posible alianza PAN-PRI-PRD, de cara a la Sucesión Gubernamental Tamaulipas 2022.

Casi enfadado por nuestra insistencia, argumentó:

“Primero, hay que esperar a que se dé”.

… “Y después hablamos. Pero para que haya esa alianza debe haber grandes estrategas en los partidos… y yo no los veo”.

Al final, FELIPE oteó en el pequeño horizonte del restaurante y había por lo menos otras tres mesas de periodistas esperándolo para dialogar.

nos despedimos con un choque de puños.

RECUPERA REYNOSA

EL PARQUE LÓPEZ MATEOS

En Reynosa, entre tanto, un largo litigio fue resuelto a favor del ASyuntamiento de Reybnosa, el cual recuperó el estadio de beis bol Adolfo López Mateos. En el siguiente comunicado, que transcribimos íntegro, se da cuenta de este logro:

LA POBLACION DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

En cumplimiento de una resolución emitida el día 9 del mes de agosto de 2021 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Reynosa, se llevó a cabo una diligencia judicial con la finalidad de suspender el uso y posesión del Parque de Béisbol Adolfo López Mateos, que detentaba el C. ROBERTO DOMENIC CHAVEZ CASTILLO quien se ostenta como representante de la LIGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

Tras el cumplimiento del mandato judicial, personal del Juzgado procedió a poner el citado inmueble en posesión del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de su Representante Legal.

El Ayuntamiento que encabeza la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, refrenda su compromiso social para que en este edificio, que representa el origen y glorias del béisbol reynosense, nuevamente se realicen actividades deportivas y de esparcimiento que se requieren en la ciudad en estricto apego a las medidas sanitarias.

ATENTAMENTE.

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ SANCHEZ.

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.

Y hasta ahí el comunicado: ¡Ya tenemos otra vez el Parque López Mateos!

A propósito de Reynosa, COMAPA envió un comunicado de prensa en el cual explica elporqué hay algunas fallas en el suministro de agua potable:

AVISO

Informamos que hemos experimentado fallas en nuestros equipos de bombeo derivado a las constantes variaciones de voltaje por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que éstos se protegen para evitar daños en los circuitos a causa de estas fallas eléctricas.

Debido a esta situación, se ve afectado el suministro de agua potable a diferentes sectores de la ciudad.

Estamos solicitando la atención y apoyo inmediato de la CFE, para que se solucione esta problemática en el menor tiempo posible.

Agradecemos su comprensión.

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN

“ENCINANDO MATAMOROS”

De otro lado, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Espacios Públicos municipales puso en marcha el proyecto “Encinando Matamoros”, el cual consiste en una campaña permanente de reforestación de áreas verdes, plantando hasta el momento los primeros 150 arbolitos en la avenida Álvaro Obregón.

La directora de Espacios Públicos, explicó que este es un plan que el Gobierno Municipal diseñó desde el inicio de la administración, con el propósito de producir 10 mil encinos cada año, de una manera sustentable para ser plantados en avenidas principales plazas, parques y áreas verdes.

Este esquema, “Encinando Matamoros” está diseñado en cinco etapas: recolección y elección de la semilla, siembra y germinación, producción, reforestación y mantenimiento; la etapa en la que estamos en estos momentos es la cuatro, es decir, la reforestación.

La titular de la dependencia dijo que desde el principio de este proyecto se tuvieron que hacer adecuaciones al vivero municipal para garantizar la producción sustentable de los 10 mil encinos, afortunadamente los resultados son favorables porque se logró la meta que se tenía planeada.

La funcionaria municipal expuso que los encinos también se plantarán en otros camellones, por ejemplo, los que están ubicados en avenidas como la Sexta, la Canales, Avenida Cantinflas, Manuel Cavazos Lerma, Virgilio Garza Ruiz, Lauro Villar, así como el Parque Olímpico, Parque El Laguito, entre otros sitios que también necesitan ser reforestados.

SUPERVISA ARTURO SANMIGUEL

RENOVACIÓN DE CALLE ANÁHUAC

Mientras que, en Nuevo Laredo, el presidente municipal, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, supervisó los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico que se realizan en la calle Anáhuac, entre Esteban Baca Calderón y Artículo 123, en la colonia Ferrocarrilera.

La obra registra un avance del 40 por ciento y actualmente se trabaja en el vaciado de concreto y banquetas.

“Aquí vemos un gran avance, esperemos que en unos días quede concluida esta obra. Ya hablamos con los constructores para que sigan con el trabajo, ya que esta es una avenida con mucho tráfico y la ciudadanía ya la requiere”, dijo el edil.

En esta obra la inversión del gobierno municipal es de 5 millones 628 mil 206.80 pesos en una superficie de 3 mil 525.92 metros lineales, que beneficia a mil 200 habitantes del sector.

Con esta repavimentación con concreto hidráulico, Sanmiguel Cantú destacó que los vecinos de la colonia Ferrocarrilera contarán con una calle en óptimas condiciones por varios años y se mejorará la imagen urbana de este sector.

AVANZA REHABILITACIÓN DEL

VELATORIO Y CREMATORIO DEL DIF

Mientras que en Tampico, con el objetivo de brindar una atención de calidad y dignificar el servicio a las familias tampiqueñas, avanza sin contratiempos la rehabilitación del Velatorio y Crematorio del sistema DIF municipal, ubicado en calle Alarcón y Carranza de la zona centro de Tampico, el cual se contempla concluir en los próximos días, informó la Presidenta del organismo, AÍDA FÉRES de NADER.

Explicó que la obra comprende la remodelación total del inmueble, y forma parte del programa de mejoramiento y modernización que el organismo lleva a cabo en los diferentes espacios de atención y servicio.

“Lo estamos dejando como nuevo, ya que se trata de una remodelación completa, a fin de que las personas que soliciten los servicios de velación o cremación lo hagan en un sitio digno y cómodo, sobre todo por lo delicado de estos procesos”, expresó.

FÉRES de NADER indicó que, para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mejora, hubo necesidad de retirar un horno crematorio que presentaba una antigüedad de más de 30 años, por lo que además de ser obsoleto, ocupaba mayor espacio.

UAT PUBLICA RESULTADOS

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció que a partir de las 9:00 horas de este viernes 13 de agosto, estará disponible la consulta de resultados del proceso de selección de aspirantes a ingresar a los programas educativos de licenciatura y carreras de técnico superior que ofrece para el período escolar de otoño 2021-3 esta casa de estudios.

La institución informó que existen dos maneras de obtener los resultados de admisión: a través del sitio web https://escolares.uat.edu.mx/ donde se requiere el folio de examen (compuesto de nueve dígitos); o en la página https://registroaspirantes.uat.edu.mx/

con el usuario y contraseña del aspirante.

De la misma manera se ofrece un video tutorial, publicado en la página oficial de Facebook de la UAT y en el sitio web de la Dirección de Servicios Escolares, en el cual se guía a los aspirantes para ingresar a la consulta de resultados de admisión.

Cabe mencionar que, en apego al proceso de admisión, los resultados fueron entregados a la UAT por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), instancia que llevó a cabo la aplicación del Examen General de Ingreso a Licenciatura (EXANI II) el pasado mes de julio en las veinticuatro dependencias de educación superior de esta casa de estudios.

En este mismo proceso se efectuó una reunión virtual desde las oficinas de la Dirección de Servicios Escolares, en el edificio de la Rectoría, con las cinco sedes universitarias en el estado, para la revisión y certificación ante notario público de los resultados entregados por el CENEVAL.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.